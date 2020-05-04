COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Россети Центр и Приволжье Кировэнерго" подарил городу Кирову пять портретов кировчан - героев великой Отечественной войны

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Кировэнерго

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Кировэнерго

«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» завершили реализацию проекта «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны» по художественному оформлению подстанции 35 кВ «Береговая» в парке им. Гагарина г. Кирова. Стена подстанции украшена изображениями в стиле граффити, территория вокруг объекта благоустроена, организовано дополнительное освещение.

Основа проекта – портреты кировчан, внесших большой вклад в приближение Великой Победы. Это четыре маршала Советского союза: Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин и Сергей Соколов, а также рядовой разведчик Красной Армии Григорий Булатов, который в числе первых водрузил красное знамя на фасаде Рейхстага 30 апреля 1945 года. К слову, завершение реализации проекта Кировэнерго приурочил именно к этой дате.

Реализовал проект молодой художник из Нижнего Новгорода Василий Куклев. Что интересно, всю работу он выполнил всего за четыре дня.

Граффити на «Береговой» - это часть большой работы, которую подразделения Кировэнерго делают в преддверии 9 мая. В ближайшее время энергетики завершают проект по модернизации площади имени Маршала Конева в городе Кирове, выполненный за счет добровольных пожертвований сотрудников. Кроме того, все без исключения РЭС Кировэнерго взяли на себя обязательства по обновлению мемориалов памяти в районах области. В филиале организован волонтерский штаб, участники которого с конца апреля по начало мая посетят более 30 ветеранов войны и тружеников тыла, которым в эти дни, в условиях пандемии и самоизоляции, наиболее важны внимание и поддержка.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Филиала "Россети Центр и Приволжье" — "Кировэнерго"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На востоке Оренбургской области ведется капитальный ремонт высоковольтной ЛЭП
Строители Красногорских МГЭС приступили к укладке бетона в основание сооружений станции
Липецкий филиал
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно