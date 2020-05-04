«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» завершили реализацию проекта «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны» по художественному оформлению подстанции 35 кВ «Береговая» в парке им. Гагарина г. Кирова. Стена подстанции украшена изображениями в стиле граффити, территория вокруг объекта благоустроена, организовано дополнительное освещение.

Основа проекта – портреты кировчан, внесших большой вклад в приближение Великой Победы. Это четыре маршала Советского союза: Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин и Сергей Соколов, а также рядовой разведчик Красной Армии Григорий Булатов, который в числе первых водрузил красное знамя на фасаде Рейхстага 30 апреля 1945 года. К слову, завершение реализации проекта Кировэнерго приурочил именно к этой дате.

Реализовал проект молодой художник из Нижнего Новгорода Василий Куклев. Что интересно, всю работу он выполнил всего за четыре дня.

Граффити на «Береговой» - это часть большой работы, которую подразделения Кировэнерго делают в преддверии 9 мая. В ближайшее время энергетики завершают проект по модернизации площади имени Маршала Конева в городе Кирове, выполненный за счет добровольных пожертвований сотрудников. Кроме того, все без исключения РЭС Кировэнерго взяли на себя обязательства по обновлению мемориалов памяти в районах области. В филиале организован волонтерский штаб, участники которого с конца апреля по начало мая посетят более 30 ветеранов войны и тружеников тыла, которым в эти дни, в условиях пандемии и самоизоляции, наиболее важны внимание и поддержка.