Программный комплекс PowerFactory - ведущий мировой инструмент для расчётов электрических режимов и моделирования электроэнергетических систем. Компания «РТСофт» проводит серию ознакомительно-обучающих вебинаров, которые будут интересны в первую очередь проектным институтам, специалистам служб электрических режимов, а также предприятиям электроэнергетической отрасли.

07 мая в 12:00 (время московское) состоится вебинар группы компаний «РТСофт» на тему «Знакомство с программным комплексом PowerFactory». Приглашаем руководителей и специалистов компаний электроэнергетической отрасли принять участие в вебинаре!

В современных реалиях интеллектуальные системы и комплексы приобретают особую, практически первостепенную значимость для компаний, которые стремятся быть лидерами отрасли в условиях постоянных изменений.

Группа компаний «РТСофт» (www.rtsoft.ru) является официальным представителем и эксклюзивным дистрибьютором решений DIgSILENT GmbH на территории РФ и Армении иобладает мощными инструментами для создания сервисов интеллектуальной энергетики.

В целях поддержки компаний и организаций, продолжающих в это непростое время решать задачи электроэнергетической отрасли, ГК «РТСофт» организует серию ознакомительно-обучающих вебинаров: ПК PowerFactory как единое средство расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности.

Три этапа образовательного курса позволят погрузиться в особенности работы с программным комплексом, увидеть, как легко и быстро провести расчеты УР, ТКЗ, статической и динамической устойчивости, а также оценить возможности PowerFactory в части специальных расчетов электрических сетей, двигательной нагрузки, расчетов в режиме реального времени.

Это единственный бесплатный обучающий курс PowerFactory на сегодня и по-настоящему действенная возможность вывести расчеты электроэнергетических режимов, проводимых вашими специалистами, на качественно новый уровень.

Энергетика будущего создается сейчас, и вебинар PowerFactory – один из шагов ее формирования.

Вебинар пройдет в интерактивном формате с наглядной демонстрацией возможностей продукта – программного комплекса PowerFactory.

Длительность вебинара: 1,5–2 часа.

В программе вебинара:

Краткий обзор функционала ПК PowerFactory. Демонстрация работы ПК PowerFactory:обзор интерфейса,создание проекта, создание простейшей модели сети, запуск расчетов установившихся режимов.

Для участия в вебинаре необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес электронной почты seminar@rtsoft.ru. 6 мая все зарегистрировавшиеся получат ссылку для подключения к вебинару и пароль для входа.

Ждем встречи с вами на вебинаре!