Гибкие Ethernet-кабели для сетей CC-Link IE

Компания Igus разработала два Ethernet-кабеля повышенной гибкости для использования в гибких цепях промышленных сетей, тестированных и сертифицированных для эксплуатации на североамериканских рынках. Новые кабели типа CFBUS.045 и CFBUS.049 являются важными компонентами для применения Индустрии 4.0 в системах автоматизации.

Кабели имеют сертификат UL для использования на рынках Северной Америки, а также получили сертификат на соответствие протоколам CC-Link IE для использования в азиатском регионе. Промышленный Ethernet представляет собой дальнейший шаг на пути к цифровому производственному предприятию завтрашнего дня, но многие исследования свидетельствуют о том, что мир локальных промышленных сетей находится в состоянии застоя, так как количество Ethernet-узлов увеличивается. Потребители выбирают технологии CC-Link IE (Industrial Ethernet - промышленный Ethernet), потому что эти системы реализуют бесшовный обмен данными на всех уровнях производственного предприятия, от самого высокого уровня управления до уровня производственных участков.

Интегрированная сеть на базе Ethernet - CC-Link IE, обеспечивающая бесшовное соединение информационной системы с производственными участками, была разработана для быстрого обмена большими объёмами данных на фабрике или производственном предприятии; полевая сеть CC-Link IE была оптимизирована для объединения широкого ряда разнообразных устройств и их подключения к другим существующим сетям, таким как стандартная CC-Link. Растущие потребности в узлах связи промышленного Ethernet требуют наличия безопасных и долгосрочных соединений между компонентами, для того чтобы можно было обеспечить бесперебойный процесс передачи непрерывно увеличивающихся объёмов данных. Ethernet-кабели CAT5e и CAT6 chainflex являются абсолютно правильным выбором для обеспечения такой связи. Выдержав 76 миллионов циклов изгибов с радиусом 9,5 x d при проведении испытания 3089, они чётко продемонстрировали исключительно длительный срок службы в испытательной лаборатории компании Igus.