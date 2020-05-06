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Наука

Британские ученые составили единую карту ветряных и солнечных электростанций по всему миру

Британские ученые составили единую карту ветряных и солнечных электростанций по всему миру

6 мая 2020, 15:30
Рубрика: Наука
Метки: ВИЭ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Ученые Саутгемптонского университета (Великобритания) составили единую карту ключевых объектов возобновляемой энергетики, с помощью которой можно оценить их потенциальное воздействие на окружающую среду. Это первый в истории открытый набор данных о глобальном местоположении ветряных и солнечных электростанций, пишет Smart Energy International со ссылкой на результаты работы, которые опубликовал научный журнал Scientific Data.

"В большинстве исследований для оценки географического распространения возобновляемых источников энергии используются социально-экономические или сельскохозяйственные данные. Мы надеемся, что с помощью нашей карты можно будет получить более точную и достоверную информацию", – прокомментировал один из авторов работы, аспирант Саутгемптонского университета Себастиан Даннетт.

Исследование демонстрирует плотность инфраструктуры возобновляемых источников энергии в различных регионах и приблизительный уровень выработки электроэнергии. Ученые надеются, что точная картография данных позволит получить представление о воздействии электростанций на уязвимые экосистемы, такие как фермерские хозяйства, и впоследствии учитывать этот фактор при планировании строительства новых объектов.

По словам руководителя исследования, профессора Феликса Айгенброда, новая карта позволяет понять, где именно происходит самое быстрое развитие возобновляемой энергетики. Решение станет ценным ресурсом в долгосрочной перспективе, поскольку его можно регулярно обновлять на базе новой информации.

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Компания: ТАСС

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