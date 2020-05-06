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Энергетики Владимирэнерго повышают надежность электроснабжения потребителей Собинского района

В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» проводят реконструкцию распределительных сетей напряжением 10 кВ, от которых запитаны потребители сельских населённых пунктов Владимирской области.

Энергетики Владимирэнерго приступили к строительству нового дополнительного участка воздушной линии электропередачи 10 кВ «Трудовик» протяженностью 6,5 км в пос. Асерхово Собинского района. Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь, специалисты электросетевого комплекса построят дополнительный участок ЛЭП, который будет оснащен долговечным и безопасным самонесущим изолированным проводом, а также установят 118 железобетонных опор. Новая воздушная линия электропередач будет подключена к существующей комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА.

Владимирские энергетики планируют закончить реконструкцию данного объекта до конца мая текущего года. В планах у энергетиков Владимирэнерго реконструировать в этом году 445 км ЛЭП.

Реализация энергетиками «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» инвестиционной программы позволяет планомерно повышать надежность электросетевого комплекса владимирского региона и качество электроснабжения потребителей, а также удовлетворять растущий спрос на технологическое присоединение.

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