Главгосэкспертиза проведет бесплатный вебинар

Главгосэкспертиза России продолжает серию бесплатных вебинаров для экспертов, застройщиков и проектировщиков в рамках онлайн-проекта «Что изменилось в градостроительном законодательстве». 12 мая с 10.00 до 11.00 (Мск) пройдет вебинар, посвященный последним изменениям в градостроительном законодательстве.

Эксперты расскажут об изменениях в градостроительном законодательстве и о том, почему они были необходимы, а также о том влиянии, которое эти изменения окажут на процесс проектирования и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Принят участие в вебинаре могут все желающие. Лекция ориентирована, в первую очередь, на участников инвестиционно-строительного комплекса, в том числе представителей экспертных организаций, застройщиков (технических заказчиков) и организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Главгосэкспертизы России в разделе «Учебный центр». Запись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участникам.