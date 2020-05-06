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Мероприятия

Главгосэкспертиза проведет бесплатный вебинар

Главгосэкспертиза проведет бесплатный вебинар

6 мая 2020, 17:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ОНЛАЙН, ВЕБИНАР
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России продолжает серию бесплатных вебинаров для экспертов, застройщиков и проектировщиков в рамках онлайн-проекта «Что изменилось в градостроительном законодательстве». 12 мая с 10.00 до 11.00 (Мск) пройдет вебинар, посвященный последним изменениям в градостроительном законодательстве. 

Эксперты расскажут об изменениях в градостроительном законодательстве и о том, почему они были необходимы, а также о том влиянии, которое эти изменения окажут на процесс проектирования и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Принят участие в вебинаре могут все желающие. Лекция ориентирована, в первую очередь, на участников инвестиционно-строительного комплекса, в том числе представителей экспертных организаций, застройщиков (технических заказчиков) и организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания. 

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Главгосэкспертизы России в разделе «Учебный центр». Запись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участникам.

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