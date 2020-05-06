Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с текущей ситуацией по энергообеспечению татарстанцев и состоянием объектов электросетевого хозяйства республики. В ходе визита в филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» глава республики заслушал доклады руководителей РДУ РТ, ОАО «Сетевая компания», АО «ТГК-16».

В своем докладе генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев проинформировал Президента РТ по нескольким основным вопросам. Отметив, что отопительный сезон 2019-2020 года компания в целом прошла успешно, Ильшат Фардиев рассказал о планах по подготовке к прохождению будущего отопительного сезона: «Объем ремонтной программы 2020 года составляет 1 млрд. 155 млн. рублей. Запланирован ремонт 176 силовых трансформаторов и 3 840 км линий электропередачи. Работы ведутся в соответствии с план-графиком». Акцентируя внимание на актуальном вопросе повестки дня, Ильшат Фардиев проинформировал, что «на сегодняшний день ОАО «Сетевая компания» работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет принятые на себя обязательства как по надежному и безопасному электроснабжению потребителей Республики Татарстан, так и в части исполнения обязательств по технологическому присоединению».

«За 4 месяца 2020 года: подано 6 647 заявок на общую максимальную мощность 288 МВт (увеличение на 5 %); заключено 4 922 договора на общую максимальную мощность 607 МВт (увеличение на 282 %); исполнено 3 878 договоров на общую максимальную мощность 82 МВт (снижение на 11%), - сообщил он, в частности, -Объем полезного отпуска электрической энергии за 4 месяца прогнозируется со снижением на 198,9 млн кВтч (2,26%) относительно уровня 2019 года».

Помимо цифр, его выступление было подкреплено и рядом фактов: оперативный персонал и персонал, выполняющий функции технического обслуживания и ремонта, продолжает свою трудовую деятельность в обычном режиме, а для 54% сотрудников организована работа в дистанционном формате. Компанией организован бесконтактный прием заявок и обращений потребителей через заочные каналы коммуникаций, посредством горячей линии, личного кабинета, интернет-приемной, почты России и специально установленных почтовых ящиков на входах в офисы клиентского обслуживания. Соответственно, количество заявок и обращений через личный кабинет увеличилось, как и количество новых пользователей личного кабинета. .

Особое внимание в компании уделяется обеспечению надежного электроснабжения больниц, аптек и объектов, реализующих продукты питания, подчеркнул Ильшат Фардиев. Приняты меры и по защите персонала компании согласно рекомендаций Роспотребнадзора РФ. В докладе была подробно освещена и тема поддержки ветеранов компании, находящихся в группе повышенного риска, а именно: создания волонтерских бригад из числа молодых сотрудников, проведения ежедневного мониторинга состояния здоровья ветеранов и необходимой помощи по их обращениям. Также генеральный директор компании проинформировал о том, что энергетики приняли участие в поддержке медиков, собрав за несколько дней финансовые средства (более 5 млн.руб) на приобретение антисептических средств для нужд Республиканской клинической больницы РТ.