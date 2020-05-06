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Модернизация

На стройплощадку блока № 1 Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо для начальной загрузки в реактор

На стройплощадку блока № 1 Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо для начальной загрузки в реактор

6 мая 2020, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: БЕЛОРУССКАЯ АЭС, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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6 мая 2020 года на площадку пускового энергоблока № 1 Белорусской АЭС с реактором ВВЭР-1200 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») доставлена первая партия ядерного топлива.

Топливо — тепловыделяющие сборки (ТВС) с низкообогащенным ураном —  готовится к разгрузке и проведению входного контроля.

«Завоз свежего ядерного топлива – знаковое событие на этапе сооружения каждого атомного объекта, тем более для Республики Беларусь, которая сделала это впервые для первого энергоблока Белорусской АЭС. С чем я искренне поздравляю наших белорусских коллег, с которыми мы вместе шли к этому достижению. По сути, это момент обратного отсчета до ввода блока в эксплуатацию, - отметил вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. – Совместно с подрядными организациями, заказчиком (РУП «Белорусская АЭС»), Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Госатомнадзором Республики Беларусь проделана колоссальная работа по обеспечению обязательных условий для завоза топлива: введены в эксплуатацию необходимые объекты, системы и оборудование, обеспечивающие приемку свежего ядерного топлива и его безопасное хранение, включая объекты противоаварийной готовности и физической защиты блока»

 

Для справки:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

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