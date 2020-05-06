6 мая 2020 года на площадку пускового энергоблока № 1 Белорусской АЭС с реактором ВВЭР-1200 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») доставлена первая партия ядерного топлива.

Топливо — тепловыделяющие сборки (ТВС) с низкообогащенным ураном — готовится к разгрузке и проведению входного контроля.

«Завоз свежего ядерного топлива – знаковое событие на этапе сооружения каждого атомного объекта, тем более для Республики Беларусь, которая сделала это впервые для первого энергоблока Белорусской АЭС. С чем я искренне поздравляю наших белорусских коллег, с которыми мы вместе шли к этому достижению. По сути, это момент обратного отсчета до ввода блока в эксплуатацию, - отметил вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. – Совместно с подрядными организациями, заказчиком (РУП «Белорусская АЭС»), Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Госатомнадзором Республики Беларусь проделана колоссальная работа по обеспечению обязательных условий для завоза топлива: введены в эксплуатацию необходимые объекты, системы и оборудование, обеспечивающие приемку свежего ядерного топлива и его безопасное хранение, включая объекты противоаварийной готовности и физической защиты блока»

Для справки:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.