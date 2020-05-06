Ученым впервые удалось передать электричество без проводов

RusCable Review
6 мая 2020, 14:00
Рубрика: Наука
Метки: ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Принимающая установка © mhi-global.com
Инженеры японской компании Mitsubishi Heavy Industries заявили, что смогли совершить дальнюю передачу электричества без проводов. Передача электричества без проводов может стать первым шагом на пусти к получению электроэнергии из солнечной энергии напрямую из космоса.
Главное достижение научной группы заключается вовсе не в том, что они смогли осуществить беспроводную передачу электрического заряда, а в том, что впервые за все время этот заряд удалось принять и использовать. Заряд передавался по воздуху, а его мощность составила 10 киловатт.
В настоящее время проводятся наземные испытания установки на морской верфи города Кобе. В результате планируется задействовать огромное количество солнечной энергии, имеющейся в наличии в космосе и использовать ее на Земле.
“Мы полагаем, что продемонстрировали возможность коммерциализации беспроводной передачи энергии посредством нашего эксперимента“, – сообщил представитель компании Mitsubishi.
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