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Наука

Ученым впервые удалось передать электричество без проводов

Ученым впервые удалось передать электричество без проводов

6 мая 2020, 14:00
Рубрика: Наука
Метки: ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Принимающая установка © mhi-global.com

Принимающая установка © mhi-global.com

Инженеры японской компании Mitsubishi Heavy Industries заявили, что смогли совершить дальнюю передачу электричества без проводов. Передача электричества без проводов может стать первым шагом на пусти к получению электроэнергии из солнечной энергии напрямую из космоса.

Главное достижение научной группы заключается вовсе не в том, что они смогли осуществить беспроводную передачу электрического заряда, а в том, что впервые за все время этот заряд удалось принять и использовать. Заряд передавался по воздуху, а его мощность составила 10 киловатт.

В настоящее время проводятся наземные испытания установки на морской верфи города Кобе. В результате планируется задействовать огромное количество солнечной энергии, имеющейся в наличии в космосе и использовать ее на Земле.

“Мы полагаем, что продемонстрировали возможность коммерциализации беспроводной передачи энергии посредством нашего эксперимента“, – сообщил представитель компании Mitsubishi.

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