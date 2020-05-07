Enel Green Power España, дочерняя компания Endesa, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, приступила к строительству нового ветропарка мощностью 21,3 МВт в населенных пунктах Блеса и Моюэла, расположенных в провинциях Теруэль и Сарагоса. Инвестиции в этот проект составляют 20 млн евро.

Ветропарк будет состоять из шести ветровых турбин мощностью 3,55 МВт каждая и сможет генерировать около 62 ГВтч электроэнергии в год после подключения к сети, которое запланировано на конец года. После полного ввода в эксплуатацию этот объект обеспечит сокращение выбросов СО 2 в атмосферу в объеме около 41 000 тонн.

В 2019 году Enel Green Power España подключила к сети тринадцать ветропарков в Арагоне общей мощностью 424 МВт, расположенных в провинциях Теруэль и Сарагоса.

Строительство этого объекта возобновляемой энергетики является частью стратегии Endesa по полной декарбонизации своей генерации к 2050 году. Согласно Стратегическому плану компании, следующим этапом является достижение 10,2 ГВт установленной мощности от объектов ВИЭ к 2022 году, после достижения показателя 7,4 ГВт в 2019 году, при общем объеме инвестиций около 3,8 млрд евро.

Endesa использует модель разработки проекта, которая включает в себя мероприятия по созданию социальной ценности в тех областях, где строятся ветропарки. Это так называемая модель создания общей ценности. Для этих четырех проектов были определены приоритетные задачи по созданию общей ценности: задействование локальной рабочей силы, а также привлечение местных услуг питания и размещения рабочих.

В настоящее время Endesa управляет через Enel Green Power España более 7438 МВт возобновляемой мощности в Испании. Из этого объема 4701 МВт относятся к традиционной гидрогенерации, а остальные 2737 МВт - к ветровой генерации (2292 МВт), солнечной (352 МВт), мини-гидрогенерации (79 МВт) и другим возобновляемым источникам энергии (14 МВт).

Инвестиции в строительство ветропарка Los Gigantes составят 20 млн евро. Ветропарк сможет генерировать 62 ГВтч в год

Стратегический план Endesa (входит в Группу Enel) предусматривает инвестиции в размере 3,8 млрд евро для достижения цели 10,2 ГВт установленной мощности от возобновляемых источников к 2022 году

Enel Green Power - глобальная бизнес-линия Группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 46 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.