Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) с рабочим визитом посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли Альберт Каримов и руководители энергокомпаний республики.

Визит состоялся в рамках мероприятий республиканской администрации по ознакомлению с организацией работы основных предприятий электроэнергетической отрасли Республики Татарстан в период реализации мер по предотвращению распространения COVID-19.

Директор РДУ Татарстана Андрей Большаков доложил Президенту Республики Татарстан о текущем состоянии дел, параметрах функционирования республиканской энергосистемы, принятых мерах по обеспечению ее надежной работы и безопасного функционирования диспетчерского центра в период пандемии коронавируса.

Большинство сотрудников РДУ Татарстана переведено на удаленный режим работы с организацией доступа к технологической инфраструктуре диспетчерского центра, что позволяет в полном объеме решать весь комплекс задач по режимно-балансовым расчетам и планированию. Для этих сотрудников обеспечен беспрепятственный дистанционный доступ к информационным ресурсам и системам с соблюдением мер защиты от внешнего воздействия в соответствии со стандартами информационной безопасности, принятыми в Системном операторе.

В отношении диспетчерского и дежурного персонала, чье присутствие в диспетчерском центре необходимо для оперативного управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, реализован комплекс профилактических мер: реорганизованы рабочие места с учетом безопасной дистанции, организован ежедневный контроль состояния здоровья, выполняется дополнительная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, оборудованы пункты дезинфекции рук. Доступ в здание РДУ Татарстана ограничен и в случае необходимости осуществляется только при безусловном выполнении комплекса мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в числе которых измерение температуры, обязательное использование масок, проведение дезинфекции рук.

Директор филиала обозначил задачи, которые РДУ Татарстана в условиях пандемии решает в рамках выполнения своих функций по обеспечению надежной работы энергосистемы. Одна из основных задач – сопровождение процессов подготовки субъектов электроэнергетики Республики Татарстан к отопительному сезону, в том числе создание необходимых условий для выполнения ремонтных программ энергокомпаний с учетом необходимости корректировки графика ремонтной кампании из-за ограничений, возникающих вследствие мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Рустам Минниханов в ходе визита отметил своевременность предпринятых мер и поблагодарил руководство РДУ Татарстана за высокий уровень организации работы, позволяющий коллективу филиала продолжать выполнение функций по обеспечению надежной работы энергосистемы региона в сложной эпидемической обстановке.

В рамках визита также обсуждалась организация реализации в Республике Татарстан мероприятий, определенных по результатам отборов проектов модернизации в рамках стартовавшей в 2019 году общероссийской программы модернизации оборудования тепловых электростанций (КОММод). В настоящее время в республиканской энергосистеме реализуются проекты по модернизации основного оборудования Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и Заинской ГРЭС.