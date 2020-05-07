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Цифровая революция

"Росэлектроника" разработала микроэлектронные компоненты для "умных" систем

Росэлектроника разработала микроэлектронные компоненты для умных систем

7 мая 2020, 17:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСТЕХ, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника 

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое поколение резонаторов на поверхностных поперечных волнах (surface transverse waves – STW), которые могут использоваться в системах телекоммуникаций и идентификации. Особенность разработки – высокая добротность, высокие рабочие частоты вплоть до СВЧ-диапазона и уменьшенные размеры.

Новая линейка резонаторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), предназначена для стабилизации частоты в маломощных передающих и приемных устройствах диапазона 240-1000 МГц для повышения качества связи.

STW-резонаторы и генераторы на их основе также широко используются в высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том числе для химического и биологического анализа.

Генераторы на основе STW-резонаторов имеют высокую добротность, низкие шумы и меньшую потребляемую мощность, чем традиционные кварцевые генераторы, уменьшенные размеры, а также расширенный диапазон рабочих частот по сравнению с обычными генераторами на поверхностных акустических волнах (ПАВ).

«Каждое новое поколение пьезоэлектрических устройств превосходит предыдущее по точности и габаритам. Использование разработанных нами микроэлектронных компонентов в приемопередающей аппаратуре позволит повысить ее чувствительность и помехозащищенность, а также уменьшит габариты конечных изделий. Серийное производство новой линейки STW-резонаторов уже началось», - отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

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Компания: Росэлектроника

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