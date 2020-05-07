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Модернизация

"Россети Ленэнерго" готовятся к грозовому сезону

Россети Ленэнерго готовятся к грозовому сезону

7 мая 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») готовят электросетевое оборудование к началу грозового сезона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Энергетики осматривают участки воздушных линий в зоне риска, проверяют молниеотводы, состояние заземляющих устройств опор, оттяжек и изоляции.

Специалисты с начала года заменили 5,5 км грозотроса на воздушных линиях 35-110 кВ. Это стальной канат, который монтируется над проводами и защищает ЛЭП от прямых ударов молнии. До конца августа будут заменены еще 31,5 км.

В 2019 году количество технологических нарушений на воздушных сетях 6-110 кВ по причине гроз снизилось на 30% в сравнении с показателями 2018 года.

Напомним, что по поручению генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, надежность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры находится под особым контролем энергетиков. Оставить свои обращения в «Россети Ленэнерго» можно по телефону 8-800-220-0-220, а также на портале «Светлая страна».

 

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