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Модернизация

"Россети" планируют выплатить по итогам 2019 года рекордные за всю историю компании дивиденды

Россети планируют выплатить по итогам 2019 года рекордные за всю историю компании дивиденды

7 мая 2020, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети» планирует направить на дивиденды 23 млрд рублей по итогам 2019 года, с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд за первый квартал 2019 года.

Совет директоров «Россетей» в рамках заседания, состоявшегося в заочной форме 30 апреля 2020 года, рекомендовал акционерам холдинга на годовом общем собрании принять решение о выплате дивидендов в объеме 17,99 млрд рублей.

Рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли в размере 392,8 млн рублей в денежной форме (0,189304 рубля на одну привилегированную акцию), по обыкновенным акциям из чистой прибыли в размере 17 599,4 млн рублей в денежной форме (0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию).

«На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга. Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы», - прокомментировал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Решение о выплате дивидендов будет принято на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится в заочной форме 1 июня 2020 года.

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