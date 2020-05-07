Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех в первом квартале 2020 года поставила заказчикам 11 единиц энергогенерирующего и газоперекачивающего оборудования. География поставок охватывает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Архангельскую область и Пермский край.

Оборудование предназначено для снабжения промышленных объектов, работающих в сложных климатических условиях, электрической и тепловой энергией, а также для обеспечения транспорта газа от мест добычи к заказчикам.

Четыре энергетические установки «Урал-4000» мощностью до 4 МВт установлены на объекты «Лукойла» в Пермском крае. Компании «Новатэк» поставлена установка «Урал-6000» мощностью до 6 МВт. В интересах компании «Газпромнефть» поставлен энергоагрегат ГТА-16 мощностью 16 МВт.

«Ростех наращивает объем разработок и поставок в интересах отечественного ТЭК. За годы сотрудничества нашим партнерам поставлено 450 газоперекачивающих и энергогенерирующих агрегатов производства ОДК. В частности, на объектах ТЭК работают 65 газотурбинных электростанций «Урал-4000» и «Урал-6000», вырабатывающих в сумме 356 МВт электроэнергии. Оборудование производится в кооперации компаний «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы» и отличается повышенной надежностью, что позволяет оснащать им объекты в самых суровых климатических зонах, в том числе и на Крайнем Севере. Эта продукция успешно конкурирует с иностранными аналогами по соотношению цена-качество», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В основе поставленных электростанций ⎼ газотурбинные установки на базе газогенераторов авиационных двигателей Д-30 и ПС-90. В качестве топлива для установок может использоваться попутный нефтяной газ, что позволяет обеспечить его эффективную утилизацию на месторождениях.

Помимо этого, Объединенная двигателестроительная корпорация в первом квартале поставила структурам компаний «Роснефть», «Евротек», «Газпром» и «Новатэк» пять газоперекачивающих агрегатов для установки на компрессорные станции, обеспечивающие транспорт газа по газопроводам и закачку природного газа в подземные хранилища.

Как сообщалось ранее, газоперекачивающие агрегаты Ростеха обеспечивают функционирование газопровода «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, а также газопровода «Сила Сибири», запущенного 2 декабря 2019 года.