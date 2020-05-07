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Мероприятия

Стела "Слава героическим защитникам Родины" предстала в новом свете

Стела Слава героическим защитникам Родины предстала в новом свете

7 мая 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Калининском районе декоративное освещение приобрела металлическая стела «Слава героическим защитникам Родины».  Работы проведены в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для подсветки памятной композиции установлены пять светодиодных прожекторов общей потребляемой мощностью 930 Вт.

Стела является одним из элементов оформления проспекта Непокорённых в части подъезда к Пискарёвскому мемориальному кладбищу, посвящена героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Дополнительно сотрудниками СПб ГБУ «Ленсвет» осуществлена проверка работы и, по необходимости, приведение в нормативное состояние светильников художественной подсветки мемориальных надписей и памятных мест, приуроченных  к годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Речь идет 28 городских адресах. Среди них – надпись и обелиск «Городу – Герою Ленинграду» на площади Восстания, памятник «Защитникам ленинградского неба» в парке Сосновка, невский мемориал «Журавли», Храм Всех Святых в Земле Русской Просиявших в Московском парке Победы и другие.

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