В Калининском районе декоративное освещение приобрела металлическая стела «Слава героическим защитникам Родины». Работы проведены в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для подсветки памятной композиции установлены пять светодиодных прожекторов общей потребляемой мощностью 930 Вт.

Стела является одним из элементов оформления проспекта Непокорённых в части подъезда к Пискарёвскому мемориальному кладбищу, посвящена героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Дополнительно сотрудниками СПб ГБУ «Ленсвет» осуществлена проверка работы и, по необходимости, приведение в нормативное состояние светильников художественной подсветки мемориальных надписей и памятных мест, приуроченных к годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Речь идет 28 городских адресах. Среди них – надпись и обелиск «Городу – Герою Ленинграду» на площади Восстания, памятник «Защитникам ленинградского неба» в парке Сосновка, невский мемориал «Журавли», Храм Всех Святых в Земле Русской Просиявших в Московском парке Победы и другие.