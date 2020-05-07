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7 мая 2020, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Долгожданный дачный сезон объявляется открытым! Самое время навести порядок в саду или сделать ремонт в доме, гараже, подсобном хозяйстве. Удлинители на катушках IEK® станут незаменимым помощником при проведении работ. Защищенное подключение электроприборов и инструментов на расстоянии до 50 м!
В ассортименте удлинителей на катушках IEK® четыре серии: GARDEN, INDUSTRIAL, INDUSTRIAL PLUS и PROFESSIONAL. Благодаря разнообразию моделей легко подобрать оптимальный удлинитель для любого домохозяйства.
Преимущества удлинителей на катушках IEK®
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