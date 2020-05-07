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Удлинители на катушках IEK® – дачный сезон объявляется открытым!

Удлинители на катушках IEK® – дачный сезон объявляется открытым!

7 мая 2020, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Долгожданный дачный сезон объявляется открытым! Самое время навести порядок в саду или сделать ремонт в доме, гараже, подсобном хозяйстве. Удлинители на катушках IEK® станут незаменимым помощником при проведении работ. Защищенное подключение электроприборов и инструментов на расстоянии до 50 м!

В ассортименте удлинителей на катушках IEK® четыре серии: GARDEN, INDUSTRIAL, INDUSTRIAL PLUS и PROFESSIONAL. Благодаря разнообразию моделей легко подобрать оптимальный удлинитель для любого домохозяйства.

Преимущества удлинителей на катушках IEK®

  • Встроенная термозащита защищает от превышения мощности подключаемых электроприборов.
  • Материал катушки: ударопрочный пластик или сталь (серия PROFESSIONAL).
  • Устойчивая рама из стали.
  • Удобная прорезиненная ручка для переноски.

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