Долгожданный дачный сезон объявляется открытым! Самое время навести порядок в саду или сделать ремонт в доме, гараже, подсобном хозяйстве. Удлинители на катушках IEK® станут незаменимым помощником при проведении работ. Защищенное подключение электроприборов и инструментов на расстоянии до 50 м!

В ассортименте удлинителей на катушках IEK® четыре серии: GARDEN, INDUSTRIAL, INDUSTRIAL PLUS и PROFESSIONAL. Благодаря разнообразию моделей легко подобрать оптимальный удлинитель для любого домохозяйства.

Преимущества удлинителей на катушках IEK®