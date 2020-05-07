Технологии для оперативного определения мест прокладки подземных коммуникаций, в том числе с применением метода дополненной реальности, разрабатываются во всем мире как необходимое требование времени. При поддержке Центральной станции связи в Челябинской дирекции связи совместно с разработчиком ООО «ПрограмЛаб» проводится тестирование одного из программно-аппаратных комплексов по визуализации подземных коммуникаций с помощью дополненной реальности – ВИЗОР ТПК-М.

«Комплекс представляет собой мобильное приложение на базе операционной системы Android и серверного программно-аппаратного комплекса. Принцип работы построен на методе интерактивной визуализации трасс подземных кабельных коммуникаций, которые хранятся на сервере», – рассказывает главный инженер Челябинской дирекции связи Сергей Кузнецов.

При запуске мобильного приложения координаты близлежащего кабеля подгружаются с помощью беспроводной сети (LTE, 3G, Wi-Fi и т. д.) на мобильное устройство, которые, с привязкой к реальному окружающему пространству, визуализируются в режиме AR (англ. augmented reality, «дополненная реальность») на экране смартфона. За основу загрузки близлежащего кабеля берутся геоданные мобильного устройства. При этом, помимо расположения кабельных коммуникаций, визуализируется глубина залегания кабеля и специальные метки – подземные муфты. Точность развёртывания кабельной трассы относительно реальных объектов на экране мобильного устройства зависит от мощности принимаемого GPS/ГЛОНАСС-сигнала.



С помощью данного программного обеспечения электромеханики могут просматривать подземные коммуникации без использования бумажной технической документации. Достаточно запустить программу на смартфоне, синхронизироваться с сервером и получить данные на экран с применением камеры устройства и ориентацией в пространстве. Работник может вносить изменения в прохождение подземного кабеля, ставить метки, изменять глубину кабеля. Данные изменения согласовываются с помощью АРМ оператора.



Помимо имеющейся функции визуализации трассы кабеля в приложении также присутствует возможность просмотра карты с отметками близлежащих важных участков трассы кабеля и просмотра электронного варианта технической документации на рассматриваемый участок.



На серверной части расположено АРМ оператора, в котором структурированно хранятся координаты прохождения кабельных подземных коммуникаций. Данные на сервер загружаются с помощью специальной таблицы, которая формируется на основе трассопоискового прибора, с помощью которого и определяется реальное прохождение кабеля, а также, в случае необходимости, возможен ввод координат в ручном режиме.

Евгения Мусихина