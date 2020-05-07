1 мая 2020 года Каменская ВЭС установленной мощностью 100 МВт в полном объеме начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Первая очередь станции (50 МВт) начала поставки на ОРЭМ 1 апреля 2020 года. Ветроэлектростанция стала вторым завершенным объектом Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») в Ростовской области.

Каменская ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Производство основных компонентов – лопастей и башен – локализовано с участием Группы «РОСНАНО» в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составляет более 65 %. Это гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Ветропарк построен близ Сулинской ВЭС (100 МВт), которая начала поставки на ОРЭМ 1 марта 2020 года.

До конца первого полугодия 2020 года в Ростовской области ожидается ввод в эксплуатацию еще одной ветроэлектростанции Фонда – Гуковской ВЭС установленной мощностью 100 МВт. На ее территории завершается пусконаладка отдельных систем, персонал готовится к комплексным испытаниям оборудования.

Также в Ростовской области идет подготовка к началу строительства Казачьей ВЭС установленной мощностью 100 МВт. Кроме того, Фонд реализует проекты строительства ветроэлектростанций в Республике Калмыкии (200 МВт) и в Астраханской области (176 МВт).

Таким образом, портфель реализованных в Ростовской и Ульяновской областях проектов Фонда сегодня состоит из трех ветроэлектростанций суммарной мощностью 250 МВт. На различной стадии реализации находятся проекты суммарной мощностью 576 МВт.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветроэлектростанций. Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и ООО «УК «РОСНАНО» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период до 2024 года.