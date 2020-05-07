Сотрудники Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к ремонту воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ «Мостовская-Зассовская», «Губская-Бесленеевская», «Петропавловская-Темиргоевская» и «Ярославская-Костромская» в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

Данные ЛЭП обеспечивают электроснабжением свыше 58 тысяч бытовых потребителей, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 88 объектов социального значения, среди которых школы, больницы, детские сады, объекты водоснабжения, котельные и другие объекты в 25-ти населенных пунктах Краснодарского края.

В ходе выполнения ремонтных работ энергетики заменят дефектные опоры, свыше 250 устаревших изоляторов – на современные стеклянные. Выполнение технических мероприятий позволит продлить срок эксплуатации энергооборудования и обеспечить его надежную работу в сезон пиковых нагрузок на электросети.

Всего в текущем году специалисты филиала выполнят ремонт 10 высоковольтных линий электропередачи, расположенных в зоне ответственности Лабинских электрических сетей, заменят свыше 1300 изоляторов. Чтобы избежать падения веток на ЛЭП, от древесной и кустарниковой растительности расчистят 38 га трасс в охранной зоне.

В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят три административных района: Лабинский, Курганинский и Мостовский. Предприятие обслуживает территорию общей площадью порядка 7100 кв. км с численностью населения более 275 тысяч человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6000 км. Основное оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций напряжением 35 кВ и 1465 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, техническое обслуживание которых обеспечивают 14 электросетевых участков.