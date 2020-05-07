COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Женщины в энергетике: семья - движущая сила для профессионального роста (Марина Владимирова, Завод "Изолятор")

Женщины в энергетике: семья - движущая сила для профессионального роста (Марина Владимирова, Завод Изолятор)

7 мая 2020, 10:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
87

РНК СИГРЭ, Женщины в энергетике

«Моя семья для меня постоянно остаётся в приоритете и в то же время является большой движущей силой для профессионального роста благодаря их пониманию, поддержке и их собственным достижениям».

О важности поддержки со стороны семьи и близких @wie_russia рассказала Марина Владимирова, заместитель директора по качеству одного из крупнейших в России электротехнических предприятий России – ООО «Масса» (завод «Изолятор»).

Марина Николаевна начинала работать в 1997 году в «Тюменьэнерго» в департаменте эксплуатации и ремонта электрооборудования. Является инициатором и соавтором трех стандартов ПАО «Россети» в области диагностирования маслонаполненного электрооборудования.

«Моя старшая дочь Диана является молодым ученым, занимающимся исследованиями ледников Земли и прогнозированием климата в будущем. Успешно защитилась в двух аспирантурах. Сейчас в условиях самоизоляции проводит онлайн-лекции, на которых доступно и развлекательно рассказывает о гляциологии.

Младшая дочь Дарина занимается в школе журналистики, профессиональным вокалом и подает большие надежды – мечтает стать известной певицей, как Билли Айлиш (@billieeilish). Супруг помогает и всецело поддерживает меня, без такого надёжного тыла я бы не состоялась».

В 2018 году Марина Владимирова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года» и получила звание «Профессиональный инженер России».

 

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Перевод выборки докладов 47-й Сессии доступен для делегатов
Седьмой выпуск рубрики

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно