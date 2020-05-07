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7 мая 2020, 10:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика
«Моя семья для меня постоянно остаётся в приоритете и в то же время является большой движущей силой для профессионального роста благодаря их пониманию, поддержке и их собственным достижениям».
О важности поддержки со стороны семьи и близких @wie_russia рассказала Марина Владимирова, заместитель директора по качеству одного из крупнейших в России электротехнических предприятий России – ООО «Масса» (завод «Изолятор»).
Марина Николаевна начинала работать в 1997 году в «Тюменьэнерго» в департаменте эксплуатации и ремонта электрооборудования. Является инициатором и соавтором трех стандартов ПАО «Россети» в области диагностирования маслонаполненного электрооборудования.
«Моя старшая дочь Диана является молодым ученым, занимающимся исследованиями ледников Земли и прогнозированием климата в будущем. Успешно защитилась в двух аспирантурах. Сейчас в условиях самоизоляции проводит онлайн-лекции, на которых доступно и развлекательно рассказывает о гляциологии.
Младшая дочь Дарина занимается в школе журналистики, профессиональным вокалом и подает большие надежды – мечтает стать известной певицей, как Билли Айлиш (@billieeilish). Супруг помогает и всецело поддерживает меня, без такого надёжного тыла я бы не состоялась».
В 2018 году Марина Владимирова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года» и получила звание «Профессиональный инженер России».
Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ
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