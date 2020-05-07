«Моя семья для меня постоянно остаётся в приоритете и в то же время является большой движущей силой для профессионального роста благодаря их пониманию, поддержке и их собственным достижениям».

О важности поддержки со стороны семьи и близких @wie_russia рассказала Марина Владимирова, заместитель директора по качеству одного из крупнейших в России электротехнических предприятий России – ООО «Масса» (завод «Изолятор»).

Марина Николаевна начинала работать в 1997 году в «Тюменьэнерго» в департаменте эксплуатации и ремонта электрооборудования. Является инициатором и соавтором трех стандартов ПАО «Россети» в области диагностирования маслонаполненного электрооборудования.

«Моя старшая дочь Диана является молодым ученым, занимающимся исследованиями ледников Земли и прогнозированием климата в будущем. Успешно защитилась в двух аспирантурах. Сейчас в условиях самоизоляции проводит онлайн-лекции, на которых доступно и развлекательно рассказывает о гляциологии. Младшая дочь Дарина занимается в школе журналистики, профессиональным вокалом и подает большие надежды – мечтает стать известной певицей, как Билли Айлиш (@billieeilish). Супруг помогает и всецело поддерживает меня, без такого надёжного тыла я бы не состоялась».

В 2018 году Марина Владимирова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года» и получила звание «Профессиональный инженер России».

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ