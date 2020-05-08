Мэрия Воронежа подвела итоги тендера на реконструкцию дороги по улице Острогожская (от улицы Теплоэнергетиков до съезда к плотине водохранилища) в микрорайоне Шилово. Победителем стала компания СМУ-90, следует из аукционной документации.

Контракт будет заключен по максимальной цене — 372,2 млн рублей. Подрядчику предстоит до 30 апреля 2021 года выполнить реконструкцию в 3 очереди. В перечень работ входит расширение дороги с двух до четырех полос на протяжении 2,4 км. Ширина полосы должна составить 3,5-4 м. Расчетная скорость движения — 70 км/ч.

Также предусмотрено строительство пешеходных дорожек по обеим сторонам дороги шириной 2,25 м. Вместе с пешеходной на правой стороне планируется обустроить и велодорожку шириной в 2 м. Также была предусмотрена установка освещения, обустройство ливневки и реконструкция железнодорожного переезда.