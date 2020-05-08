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Инвестиции (проекты)

372 млн рублей на расширение дороги в воронежском Шилово освоит СМУ-90

372 млн рублей на расширение дороги в воронежском Шилово освоит СМУ-90

8 мая 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Мэрия Воронежа подвела итоги тендера на реконструкцию дороги по улице Острогожская (от улицы Теплоэнергетиков до съезда к плотине водохранилища) в микрорайоне Шилово. Победителем стала компания СМУ-90, следует из аукционной документации.

Контракт будет заключен по максимальной цене — 372,2 млн рублей. Подрядчику предстоит до 30 апреля 2021 года выполнить реконструкцию в 3 очереди. В перечень работ входит расширение дороги с двух до четырех полос на протяжении 2,4 км. Ширина полосы должна составить 3,5-4 м. Расчетная скорость движения — 70 км/ч.

Также предусмотрено строительство пешеходных дорожек по обеим сторонам дороги шириной 2,25 м. Вместе с пешеходной на правой стороне планируется обустроить и велодорожку шириной в 2 м. Также была предусмотрена установка освещения, обустройство ливневки и реконструкция железнодорожного переезда.

  • Торги проходят уже во второй раз. Прошлые торги были признаны несостоявшимися. Заявка единственного участника — СМУ-90 — была признана несоответствующей требованиям, так как компания не подала все необходимые документы.
  • По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Компания контролируется Варданом Агароняном. Выручка в 2018 году составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 15,9 млн рублей. СМУ-90 регулярно получает крупные контракты на ремонт и строительство дорог в Воронеже и области. В 2020 году СМУ-90 уже выиграло тендер на строительство дороги в микрорайоне Отрожка за 185,9 млн.

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