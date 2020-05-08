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Мероприятия

Энергетики "Россети Северный Кавказ" показали мир через объектив фотоаппарата

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

В компании «Россети Северный Кавказ» подведены итоги корпоративного фотоконкурса «Энергетика в объективе энергетика». На творческое состязание, проходившее в двух номинациях («Природа света» и «Энергия созидания»), поступило порядка ста работ от сотрудников региональных энергосистем и исполнительного аппарата энергокомпании.

Определение победителей в номинациях осуществлялось профессиональными фотографами – экспертами фотоконкурса. Из числа представленных на конкурс фотографий члены конкурсной комиссии сформировали шорт-лист из 15 лучших работ.

Каждый эксперт оценивал фотографии из шорт-листа по пятибалльной шкале и по четырем критериям: идея, техника съемки, цветовой баланс, впечатление.

В номинации «Природа света» победителем стал сотрудник филиала «Каббалкэнерго» Юрий Ридингер с фотоработой «Энергетика и природа». Второе место в данной номинации заняла сотрудница филиала «Севкавказэнерго» Инна Аспидова (фото «Дорога домой»), третье место присуждено также сотруднице филиала «Севкавказэнерго» Фаризе Дзугаевой с работой «Стражи света».

В номинации «Энергия созидания» лучшей признана фотокартина «Почти 30 лет на страже надежного энергоснабжения» Кристины Айларовой (филиал «Севкавказэнерго»). Второе место конкурсной комиссией присуждено сотруднику филиала «Ставропольэнерго» Ивану Безродному (фоторабота «Разбор ошибок и замечаний»). Третье место в номинации заняла работа «Дай поносить» авторства Юрия Медалиева из филиала «Каббалкэнерго».

Лучшей работой фотоконкурса, достойной звания «Гран-при», эксперты признали фотографию «Выше только небо», представленную сотрудницей Исполнительного Аппарата «Россети Северный Кавказ» Лаурой Хамбазаровой.

Кроме того, на официальном аккаунте компании в социальной сети «ВКонтакте» было проведено онлайн-голосование для определения «Приза зрительских симпатий» из числа работ шорт-листа. По итогам открытого голосования наибольшее количество голосов также набрала работа Фаризы Дзугаевой «Стражи света». Все победители и призеры конкурса получат дипломы и денежные призы.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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