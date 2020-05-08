В компании «Россети Северный Кавказ» подведены итоги корпоративного фотоконкурса «Энергетика в объективе энергетика». На творческое состязание, проходившее в двух номинациях («Природа света» и «Энергия созидания»), поступило порядка ста работ от сотрудников региональных энергосистем и исполнительного аппарата энергокомпании.

Определение победителей в номинациях осуществлялось профессиональными фотографами – экспертами фотоконкурса. Из числа представленных на конкурс фотографий члены конкурсной комиссии сформировали шорт-лист из 15 лучших работ.

Каждый эксперт оценивал фотографии из шорт-листа по пятибалльной шкале и по четырем критериям: идея, техника съемки, цветовой баланс, впечатление.

В номинации «Природа света» победителем стал сотрудник филиала «Каббалкэнерго» Юрий Ридингер с фотоработой «Энергетика и природа». Второе место в данной номинации заняла сотрудница филиала «Севкавказэнерго» Инна Аспидова (фото «Дорога домой»), третье место присуждено также сотруднице филиала «Севкавказэнерго» Фаризе Дзугаевой с работой «Стражи света».

В номинации «Энергия созидания» лучшей признана фотокартина «Почти 30 лет на страже надежного энергоснабжения» Кристины Айларовой (филиал «Севкавказэнерго»). Второе место конкурсной комиссией присуждено сотруднику филиала «Ставропольэнерго» Ивану Безродному (фоторабота «Разбор ошибок и замечаний»). Третье место в номинации заняла работа «Дай поносить» авторства Юрия Медалиева из филиала «Каббалкэнерго».

Лучшей работой фотоконкурса, достойной звания «Гран-при», эксперты признали фотографию «Выше только небо», представленную сотрудницей Исполнительного Аппарата «Россети Северный Кавказ» Лаурой Хамбазаровой.

Кроме того, на официальном аккаунте компании в социальной сети «ВКонтакте» было проведено онлайн-голосование для определения «Приза зрительских симпатий» из числа работ шорт-листа. По итогам открытого голосования наибольшее количество голосов также набрала работа Фаризы Дзугаевой «Стражи света». Все победители и призеры конкурса получат дипломы и денежные призы.