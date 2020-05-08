Максим Третьяков в эфире RusCable Live:
Для нас сейчас важно проявить позицию и не дать спустить все на тормозах
8 мая 2020, 15:10
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника
День Победы — дорогой для всех россиян праздник, этот день мы встречаем с особыми чувствами. 75 лет назад советский народ одержал победу в самой тяжелой и кровопролитной войне ХХ века. И нет в нашей стране семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная.
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Долгий путь к Победе ветеранов и тружеников тыла стал для нас эталоном мужества и самоотверженности.
IEK GROUP поздравляет россиян с Днем Победы — праздником, объединяющим поколения, общим для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Счастья вам, благополучия и любви! И пусть над нашей страной всегда сияет мирное небо!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter