День Победы — дорогой для всех россиян праздник, этот день мы встречаем с особыми чувствами. 75 лет назад советский народ одержал победу в самой тяжелой и кровопролитной войне ХХ века. И нет в нашей стране семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Долгий путь к Победе ветеранов и тружеников тыла стал для нас эталоном мужества и самоотверженности.

IEK GROUP поздравляет россиян с Днем Победы — праздником, объединяющим поколения, общим для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Счастья вам, благополучия и любви! И пусть над нашей страной всегда сияет мирное небо!