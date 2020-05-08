COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

IEK GROUP поздравляет россиян с Днем Победы!

IEK GROUP поздравляет россиян с Днем Победы!

8 мая 2020, 15:10
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
212

IEK GROUP, поздравление

День Победы — дорогой для всех россиян праздник, этот день мы встречаем с особыми чувствами. 75 лет назад советский народ одержал победу в самой тяжелой и кровопролитной войне ХХ века. И нет в нашей стране семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Долгий путь к Победе ветеранов и тружеников тыла стал для нас эталоном мужества и самоотверженности.

IEK GROUP поздравляет россиян с Днем Победы — праздником, объединяющим поколения, общим для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Счастья вам, благополучия и любви! И пусть над нашей страной всегда сияет мирное небо!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Коллектив АО
Марпосадкабель поздравляет с Днём Победы!
Калужский кабельный завод поздравляет с Днем Победы!
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно