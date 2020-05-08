Коллектив АО "МЕТАКЛЭЙ" поздравляет с 75-летием Великой победы

Коллектив компании «МЕТАКЛЭЙ» поздравляет с 75-летием победы в Великой отечественной войне. На прошедшей неделе, сотрудники компании посетили ветеранов и бывших малолетних узников концлагерей, проживающих в Карачевском районе. Работники предприятия выразили благодарность за подвиг, те трудности и невзгоды, которые они прошли ради мирного неба над нашими головами. Вместе с поздравлениями также вручили праздничные и продуктовые наборы.



К сожалению, в это 9 мая мы не сможем принять участие в праздничных мероприятиях, ввиду их переноса на период после снятия режима самоизоляции. Не сможем пройти в памятном марше с портретами наших родственников – героев войны. Но мы всегда можем вспомнить их и почтить их память, а также воздать должные почести и благодарность.



АО МЕТАКЛЭЙ высоко ценит этот праздник и передает эту ценность от поколения к поколению в лице своих сотрудников. Примите наши искренние пожелания доброго здоровья и благополучия, c праздником Великой победы!