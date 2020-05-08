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Марпосадкабель поздравляет с Днём Победы!

Уважаемые партнеры!

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Победа советского народа унесла миллионы жизней и положила конец распространению всеобщего зла — антигуманной идеологии фашизма и расового превосходства. Мы желаем нашим друзьям, коллегам и клиентам в России и других странах ясного мирного неба над головой, здоровья, процветания и спокойной и безопасной жизни.

Пусть наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадеды знают, что мы помним, какой ценой завоеван мир на земле. Мы всегда будем помнить, что именно они проливали свою кровь на полях сражений и усердно трудились во имя Великой Победы! С праздником!

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