В преддверии 75-летия Великой Победы энергетики компании «Россети Московский регион» привели в порядок подшефные памятники, посвященные подвигу героев Великой Отечественной войны.

Работники филиала «Северные электрические сети» (СЭС) привели в порядок памятник в Королеве погибшим энергетикам СЭС и обелиск в Москве энергетикам Октябрьских электрических сетей. Они подкрасили памятники и постаменты, привели в порядок прилегающую территорию, где по традиции ежегодно проходят торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, встречи ветеранов.

Особняком стоит памятник строителям электрозаграждений в Нефедьево Красногорского г.о., который был открыт 22 июня 2013 года. Он построен по инициативе энергетиков компании. В этом году памятник расширен - установлено шесть тумб, на которых увековечены фамилии 40 военных инженеров и энергетиков «Мосэнерго», построивших летом-осенью 1941 года на ближних подступах к Москве комплекс электрозаграждений.

Энергетики филиала «Восточные электрические сети» наиболее масштабные работы провели в Ногинске, где в 1995 году в память погибшим в годы ВОВ воинам-работникам Ногинских электрических сетей был установлен обелиск. Специально к юбилейной дате филиал отремонтировал обелиск, установил гранитную плиту для возложения венков и цветов. Благодаря энергетикам с этого года изменится и вся территория мемориального комплекса – инициативной группой предприятия был подготовлен проект ее реконструкции, согласно которому под стоящими по бокам от стелы орудиями, перед ней и по обе стороны от стелы появится брусчатка для более свободного доступа к мемориалу участников митинга и выступающих. А для управления звуковым оформлением праздников под землей проведены силовые и слаботочные коммуникации.

В подмосковной Коломне, на базе Коломенского РЭС, где установлена мемориальная доска и памятник погибшим энергетикам, запланировано открытие новой мемориальной доски, посвященной памяти Алексея Яковлевича Вилкова – участника Великой Отечественной войны и полного Кавалера ордена Славы (I, II и III степени). Алексей Яковлевич прошел всю войну, за личные заслуги был награжден государственными наградами, а после войны работал в Коломенских электрических сетях шофером.

На территории южного Подмосковья в этом году энергетиками филиала «Южные электрические сети» проведена очередная реконструкция линии электропередачи для освещения мемориала «Слава» в деревне Станки городского округа Серпухов. Замена 150 метров неизолированного провода на самонесущий изолированный позволит обеспечить качественным и надежным электроснабжением памятный комплекс, открытый в 2001 году. Инициатором возведения мемориала выступила ветеран войны, кавалер двух орденов «Слава» Антонина Владимировна Ефремова. В 1944-1945 гг. она служила разведчицей в пятой стрелковой дивизии. По личной просьбе сослуживцев, воевавших в Подмосковье, она взяла на себя инициативу по созданию памятного комплекса. Он стал данью памяти солдатам Советской армии, погибшим при обороне Москвы в военных действиях 1941-1942 гг.

Благодаря участию энергетиков южного филиала компании новый облик к 75-летию Победы обрел памятник павшим в годы войны жителям деревни Чернышово г.о. Ступино. На благоустроенной в прошлые годы территории воздвигнут новый памятник с именами 32 сельчан, погибших в годы ВОВ.

Под шефским «крылом» энергетиков филиала «Западные электрические сети» находятся четыре воинских захоронения. В этом году филиал в буквальном смысле спас от разрушения монумент в селе Ивановское Волоколамского г.о. С наступлением теплого времени года недопустимо просел фундамент многотонной скульптурной композиции с изображением двух бойцов, символизирующих два войсковых соединения, оборонявших и освобождавших подступы к столице. Силами энергетиков филиала были выполнены работы по установке нового основания монумента, завершено благоустройство прилегающей территории, заменена тротуарная плитка.

Западный филиал также выполнил работы по благоустройству трех других подшефных памятных захоронений, которые расположены в селе Бужарово г.о. Истра, в Рузе на улице Красная и центре г.о. Шаховская.

Филиал «Новая Москва» с 2015 года курирует памятник героям войны в поселении Кленовское, который был установлен в 1966 г. в память о местных жителях, погибших в боях за Родину. По традиции энергетики филиала облагородили сам памятник и территорию вокруг, была убрана прошлогодняя листва, окрашена ограда и сама экспозиция.

Для энергетиков компании «Россети Московский регион» делом чести является шефская забота о местах великого подвига, героизма и самоотверженности советского народа в годы Великой Отечественной войны. В далеких 1941-1942 годах в боях под Москвой развернулись страшные, кровопролитные, но вместе с тем решающие для нашей страны бои. Недаром весь путь как отступления, так и наступления наших войск при обороне Москвы отмечен многочисленными монументами, памятниками, братскими захоронениями. Именно те бои за сердце страны перевернули ход истории войны, именно здесь оборонительные сражения перешли в наступательные, что в конечном итоге 75 лет назад принесло нашему народу Великую Победу. Поэтому сегодня для энергетиков компании «Россети Московский регион» особая честь не только трудиться на этой земле и нести в дома людей свет, а также сохранить добрую память о подвигах русского народа и продолжить ее в славных делах будущих поколений.

Ознакомиться с 18 подшефными памятниками компании «Россети Московский регион» можно на сайте в разделе «Виртуальный музей»