8 мая 2020 г.

Уважаемые коллеги!

Рады представить Вашему вниманию восьмой выпуск рубрики «Чтиво на досуге (в самоизоляции)».

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

Выпуск №8:

К Празднику 75-летия Великой Победы

В честь годовщины Великой Победы представляем Вашему вниманию любимые военные песни в необычном «международном» исполнении:

Мужской хор Dustyesky из австралийского города Маллумбимби исполняет советскую песню военных лет «На поле танки грохотали» - ссылка.

В США музыканты хора Шиллеровского института, находясь на самоизоляции, исполняют песню военных лет «Три танкиста» - ссылка.

Наталья Орейро спела песню на русском языке в честь Дня Победы. Уругвайская певица исполнила композицию «Нам нужна одна победа» - ссылка.

Источник: Russia Today.

Полезная информация для предпринимателей

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и фиксированием новых вспышек заболеваний в разных странах, органами государственной власти принимается комплекс мер по борьбе и нераспространению эпидемии. Что необходимо иметь в виду из НПА и справочных материалов ВОЗ:

Разделы справочного материала, где собраны нормы и рекомендации касающиеся эпидемиологии (1.3 – ссылка), размещение, устройство, оборудование и эксплуатация медицинских учреждений (2.1.3. - ссылка), профилактики инфекционных болезней (3.1 - ссылка) и дезинфекции (3.5 - ссылка).

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" - ссылка.

Информацию Правительства РФ "О мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции" - ссылка.

Временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19" (утв. Правительством РФ 31.03.2020 - ссылка).

Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" - ссылка.

Информацию Минздрава России об электронном сервисе для граждан по коронавирусу - ссылка.

Временное руководство ВОЗ от 19.03.2020 "Оперативные рекомендации по ведению случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и обществе" - ссылка.

Источник: ссылка.

Статьи по теме «Устойчивое развитие международных топливно-энергетических компаний в Арктике»

Багратиони К.А., Куценко О.В., Байрамов Ф.Д. Концепции корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития: сопротивление политико-правовым инновациям в российской нефтегазовой отрасли // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 5. С. 212-219. Статья доступна по ссылке. Бирюкова В.В. Факторы устойчивого развития нефтяной компании // Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 93. Статья доступна по ссылке. Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Экономические аспекты освоения энергетических ресурсов Арктики в контексте устойчивого развития // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2015. № 3. С. 66-78. Статья доступна по ссылке. Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. Государственный приоритет - устойчивое развитие российской Арктики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 3 (348). С. 416-430. Статья доступна по ссылке. Корчак Е.А. Государственные стратегии зарубежных северных стран в Арктике // ЭКО. 2013. № 6 (468). С. 149-160. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Экономическая основа местного самоуправления: российский и зарубежный опыт»

Жаров А.С. Зарубежный опыт налоговой политики местного самоуправления: перспективы применения в России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2018. Т. 20. № 3. С. 436-446. Статья доступна по ссылке. Запорожан А.Я. Экономическая основа местного самоуправления // Управленческое консультирование. 2009. № 2. С. 132-140. Статья доступна по ссылке. Кривоносова Н.Я. Организация местного самоуправления и состояние местных бюджетов Германии и России: сравнительный анализ // Известия Байкальского государственного университета. 2018. Т. 28. № 2. С. 208-222. Статья доступна по ссылке. Кузьминых А.В., Кузьминых В.Н. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления // Гео-Сибирь. 2006. Т. 2. № 2. С. 75-77. Статья доступна по ссылке. Ларичев А.А. Исторический и зарубежный опыт реализации принципа верховенства совета в системе местного управления и самоуправления: уроки для современной России // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 3 (112). С. 81-88. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Особенности развития и внедрения солнечной энергетики в США и Китае»

Акимова В.В. Солнечная энергетика в Китае: на пути к энергетической безопасности // Образование и наука в современных реалиях // Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 110-112. Статья доступна по ссылке. Ермакова А. Развитие источников возобновляемой энергии в США // Мировое и национальное хозяйство. 2019. №. 1. С. 7. Статья доступна по ссылке. Зиновьева О. С., Юсупова Э. Р. Сравнительная характеристика эффективности солнечной энергетики в ведущих странах мира // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2018. С. 29-32. Статья доступна по ссылке. Королева Д.А., Шайдаков В.В. О перспективах солнечной энергетики // Молодежный вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2019. № 1 (20). С. 97-100. Статья доступна по ссылке. Подколзина И.А. Региональные модели развития возобновляемой энергетики в США // Региональные исследования. 2018. № 4 (62). С. 64-74. Статья доступна по ссылке.

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С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ