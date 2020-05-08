Ввести в эксплуатацию 12 инвестобъектов с объемом вложений 4 млрд рублей планируется в Ульяновской области в 2020 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Согласно предоставленной информации, с начала текущего года заключено 4 инвестконтракта. Объем инвестиций превышает 500 млн рублей, благодаря реализации проектов будет создано свыше 300 рабочих мест.



В перечне данных проектов - производство изделий из пластмасс на территории индустриального парка "Мастер", создание предприятия по переработке битумосодержащих отходов в ТОСЭР. На территории промышленной зоны "Новоульяновск" планируется построить завод по производству углекислого газа.