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Мероприятия

Выставка Cabex пройдет 16-18 марта 2021 года

Выставка Cabex пройдет 16-18 марта 2021 года

8 мая 2020, 19:41
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, СОКОЛЬНИКИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Уважаемые участники и посетители выставки Cabex 2020!

Ввиду неблагоприят­ного развития эпидемио­ло­ги­че­ской ситуации на террито­рии России и в мире мы вынуждены объявить о переносе сроков проведе­ния 19‑й Междуна­род­ной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex на 2021 год. Выставка пройдет в КВЦ «Сокольники» в традици­он­ные для экспонен­тов и посети­те­лей сроки – с 16 по 18 марта 2021 года.

Мы сделали все возможное, чтобы провести выставку в этом году, старались поддержать наших участников и партнеров и сохранить экспозицию в этих непростых условиях, но столкнулись с известными вам обстоятельствами. На данный момент здоровье наших родных и близких, наших партнеров и коллег является основным приоритетом.

Мы видим свою миссию в том, чтобы совместными усилиями со всеми нашими партнёрами и клиентами восстановить выставку.

Все деньги, заплаченные участниками выставки Cabex 2020 компании МВК, в полном объеме пойдут в зачет участия в выставке Cabex 2021, и компания МВК, как организатор выставки, обязуется выполнить в рамках выставки Cabex 2021 весь объем обязательств, взятых на себя перед участниками по договорам выставки Cabex 2020.

Для тех участников, стенды которых застраивались силами сторонних подрядчиков, информация следующая: нами ведутся переговоры с КВЦ «Сокольники» и другими застройщиками о том как, в каком виде и объёме восстановить разрушенные стенды.

По мере достижения договорённостей, мы будем оперативно информировать вас о принятых решениях и дальнейших действиях.

Дирекция Cabex

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