Выставка Cabex пройдет 16-18 марта 2021 года

Максим Третьяков в эфире RusCable Live:
Для нас сейчас важно проявить позицию и не дать спустить все на тормозах
8 мая 2020, 19:41
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, СОКОЛЬНИКИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
Уважаемые участники и посетители выставки Cabex 2020!
Ввиду неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации на территории России и в мире мы вынуждены объявить о переносе сроков проведения 19‑й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex на 2021 год. Выставка пройдет в КВЦ «Сокольники» в традиционные для экспонентов и посетителей сроки – с 16 по 18 марта 2021 года.
Мы сделали все возможное, чтобы провести выставку в этом году, старались поддержать наших участников и партнеров и сохранить экспозицию в этих непростых условиях, но столкнулись с известными вам обстоятельствами. На данный момент здоровье наших родных и близких, наших партнеров и коллег является основным приоритетом.
Мы видим свою миссию в том, чтобы совместными усилиями со всеми нашими партнёрами и клиентами восстановить выставку.
Все деньги, заплаченные участниками выставки Cabex 2020 компании МВК, в полном объеме пойдут в зачет участия в выставке Cabex 2021, и компания МВК, как организатор выставки, обязуется выполнить в рамках выставки Cabex 2021 весь объем обязательств, взятых на себя перед участниками по договорам выставки Cabex 2020.
Для тех участников, стенды которых застраивались силами сторонних подрядчиков, информация следующая: нами ведутся переговоры с КВЦ «Сокольники» и другими застройщиками о том как, в каком виде и объёме восстановить разрушенные стенды.
По мере достижения договорённостей, мы будем оперативно информировать вас о принятых решениях и дальнейших действиях.
Дирекция Cabex
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