Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» обеспечили дополнительной мощностью предприятия агропромышленного комплекса: маслозавод и крестьянско-фермерское хозяйство в Новокубанском районе Краснодарского края.

Для подключения объектов крестьянско-фермерского хозяйства к электросетям энергетики установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, построили воздушную линию электропередачи. Суммарная мощность присоединенного объекта составила 900 кВт.

Крестьянско-фермерское хозяйство занимается выращиванием фруктов и овощей, год от года развивает производство, что требует дополнительных энергомощностей. Построены теплицы с капельным орошением, овощехранилище, фруктохранилище, заложены яблоневые, грушевые, сливовые и черешневые сады. Ежегодно в хозяйстве производится несколько тонн томатов, сладкого перца, капусты и другой сельскохозяйственной продукции.

Обеспечивая растущий спрос на электроэнергию агропромышленных предприятий, энергетики увеличили мощность маслозаводу в станице Советской Новокубанского района с 520 кВт до 920 кВт. Благодаря активной работе по обеспечению необходимыми мощностями предприятий АПК население региона обеспечено качественной продукцией местного производства.

Всего с начала 2020 года Армавирский филиал «Россети Кубань» подключил к электросетям 175 объектов с максимальной мощностью 4,6 МВт, в том числе 33 объекта предприятий малого и среднего бизнеса. Отметим, что за первый квартал в филиал поступило 188 заявок на технологическое присоединение.

Компания уделяет особое внимание дистанционному обслуживанию потребителей. Напомним, с 18 марта 2020 года Центры обслуживания потребителей перешли в онлайн-формат. На корпоративном сайте «Россети Кубань» через Личный кабинет заявителя предоставляется полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение и увеличение мощности и т.д. Прием заявок на техприсоединение также действует на Едином портале электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Для всех пользователей работает телефон горячей линии по всем вопросам электроснабжения: 8-800-100-15-52.