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За рубежом

Концерн ENGIE подготовил план финансирования проектов по развитию ВИЭгенерации в США

Концерн ENGIE подготовил план финансирования проектов по развитию ВИЭгенерации в США

11 мая 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ENGIE, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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ENGIE North America – североамериканское подразделение энергоконцерна ENGIE – подготовило совместный с финансовыми группами Bank of America и HSBC план долевого финансирования проектов сооружения ВИЭ-генерации в США на общую сумму до $ 1,6 млрд.

Инвестиционный портфель включает финансирование строительства наземных ветропарков суммарной мощностью 1,5 ГВт – 2 ГВт и фотоэлектрических СЭС общей мощностью 0,5 ГВт. Отобранные проекты, которые в настоящее время находятся на стадии разработки или строительства, размещаются в операционных зонах независимого системного оператора Восточного побережья PJM Interconnection*, Совета по обеспечению надежности энергосистемы штата Техас ERCOT и корпорации Southwest Power Pool (SPP)**, т.е. станут участниками основных энергорынков страны. США рассматривается ENGIE North America как приоритетная площадка для инвестиций в строительство объектов ВИЭ-генерации, и концерн планирует обеспечить ввод до 9 ГВт новых мощностей не позднее 2021 г.

Официальный сайт Daily Energy Insider

* Операционная зона включает (полностью или частично) штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.

** SPP выполняет функции регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), в операционную зону входят (полностью или частично) магистральные сети на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).

 

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