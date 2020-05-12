Лодка с четырьмя жителями Сосногорского района Коми перевернулась на реке Ижма. В результате случившегося погиб четырехлетний мальчик. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Как стало известно, накануне трое взрослых и ребенок плыли на моторной лодке по реке, когда плавсредство зацепилось за кабель, который был протянут через реку. В результате случившегося 45-летний мужчина за штурвалом не смог удержать лодку на плаву и она опрокинулась.

Двум взрослым удалось схватиться за борта лодки, а еще один 27-летний мужчина пропал — его унесло течением. Спасти жизнь ребенку в результате ЧП не удалось, пишет «Интерфакс».

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Подозреваемым по делу проходит мужчина ,который управлял лодкой. Он не имел соответствующих разрешительных документов на перевозку людей, а также не предпринял никаких мер безопасности для своих пассажиров, в том числе не выдал им спасательные жилеты.

В настоящий момент следователи устанавливают точную картину произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Ведутся поиски пропавшего мужчины.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк