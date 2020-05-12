По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири (ОЭС Сибири) в апреле 2020 года составило 16550,8 млн кВт•ч, что на 3,6 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В апреле 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 16112,0 млн кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в апреле 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 8495,1 млн кВт•ч, что на 14,6 % больше, чем в апреле 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за четвертый месяц 2020 года составила 7581,1 млн кВт•ч (на 19,1 % меньше, чем в апреле 2019 года), выработка СЭС – 35,8 млн кВт•ч, (на 275,2 % больше, чем в апреле 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в апреле 2020 года зафиксирован 1 апреля. Его значение составило 24835 МВт, что на 667 МВт (2,6 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири в апреле 2020 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года связано с уменьшения потребления генерирующими компаниями и более высокой температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в апреле текущего года составила 8,0 °C, что на 4,9 °C выше ее значения в том же месяце 2019 года. Также на снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири повлиял введенный режим нерабочих дней, установленный на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Данные за апрель 2020 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно апреля 2019 года,% Потребление, млн кВт•ч Относительно апреля 2019 года,% Забайкальского края 590,6 -3,3 652,9 -2,0 Республики Бурятия 347,1 -16,1 423,8 -5,0 Иркутской области 4420,1 1,6 4398,9 -1,6 Красноярского края и Республики Тыва 4826,3 -3,4 3809,3 -2,3 Республики Хакасия 1979,2 11,4 1324,9 -3,0 Кемеровской области 1689,5 -21,0 2513,5 -3,6 Томской области 310,8 0,0 656,9 1,4 Новосибирской области 968,0 -11,9 1195,3 -9,6 Республики Алтай и Алтайского края 463,5 -20,0 785,2 -9,4 Омской области 517,1 -1,9 790,0 -9,7

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 74375,8 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше показателя января – апреля 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,2 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за четыре месяца 2020 года составила 73675,2 млн кВт•ч, что на 0,1 % больше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии за январь – апрель 2020 года уменьшилась на 0,7 % по сравнению с показателем прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первых четырех месяцев 2020 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 37956,3 млн кВт•ч, что на 10,8 % меньше, чем в январе – апреле 2019 года. Выработка ГЭС с января по апрель 2020 года составила 35630,6 млн кВт•ч (на 14,9 % больше, чем за первые четыре месяца 2019 года), выработка СЭС – 88,3 млн кВт•ч, (на 291,7 % больше, чем за первые четыре месяца 2019 года).

Данные за четыре месяца 2020 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно января – апреля 2019 года,% (без учета 29.02) Потребление, млн кВт•ч Относительно января – апреля 2019 года,% (без учета 29.02) Забайкальского края 2763,2 1,2 (0,4) 2954,8 1,1 (0,3) Республики Бурятия 1834,6 -5,6 (-6,5) 2042,3 0,1 (-0,7) Иркутской области 20736,1 10,4 (9,3) 20124,6 1,8 (0,9) Красноярского края и Республики Тыва 21047,7 -3,8 (-4,6) 16686,7 1,4 (0,6) Республики Хакасия 8373,6 4,9 (4,0) 5631,8 -1,0 (-1,9) Кемеровской области 8015,4 -9,9 (-10,5) 10829,7 -1,6 (-2,4) Томской области 1443,7 -3,2 (-4,0) 2934,5 -0,2 (-1,0) Новосибирской области 4741,2 -2,0 (-2,7) 5811,4 -3,7 (-4,4) Республики Алтай и Алтайского края 2249,5 -12,3 (-12,9) 3659,2 -4,5 (-5,3) Омской области 2470,2 -0,2 (-0,9) 3700,8 -6,3 (-7,0)

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.