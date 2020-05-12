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Модернизация

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в апреле 2020 года уменьшилось на 3,6 % по сравнению с апрелем 2019 года

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в апреле 2020 года уменьшилось на 3,6 % по сравнению с апрелем 2019 года

12 мая 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири (ОЭС Сибири) в апреле 2020 года составило 16550,8 млн кВт•ч, что на 3,6 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В апреле 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 16112,0 млн кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в апреле 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 8495,1 млн кВт•ч, что на 14,6 % больше, чем в апреле 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за четвертый месяц 2020 года составила 7581,1 млн кВт•ч (на 19,1 % меньше, чем в апреле 2019 года), выработка СЭС – 35,8 млн кВт•ч, (на 275,2 % больше, чем в апреле 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в апреле 2020 года зафиксирован 1 апреля. Его значение составило 24835 МВт, что на 667 МВт (2,6 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири в апреле 2020 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года связано с уменьшения потребления генерирующими компаниями и более высокой температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в апреле текущего года составила 8,0 °C, что на 4,9 °C выше ее значения в том же месяце 2019 года. Также на снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири повлиял введенный режим нерабочих дней, установленный на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Данные за апрель 2020 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

Относительно

апреля

2019 года,%

Потребление,

млн кВт•ч

Относительно

апреля

2019 года,%

Забайкальского края

590,6

-3,3

652,9

-2,0

Республики Бурятия

347,1

-16,1

423,8

-5,0

Иркутской области

4420,1

1,6

4398,9

-1,6

Красноярского края и Республики Тыва

4826,3

-3,4

3809,3

-2,3

Республики Хакасия

1979,2

11,4

1324,9

-3,0

Кемеровской области

1689,5

-21,0

2513,5

-3,6

Томской области

310,8

0,0

656,9

1,4

Новосибирской области

968,0

-11,9

1195,3

-9,6

Республики Алтай и Алтайского края

463,5

-20,0

785,2

-9,4

Омской области

517,1

-1,9

790,0

-9,7

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 74375,8 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше показателя января – апреля 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,2 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за четыре месяца 2020 года составила 73675,2 млн кВт•ч, что на 0,1 % больше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии за январь – апрель 2020 года уменьшилась на 0,7 % по сравнению с показателем прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первых четырех месяцев 2020 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 37956,3 млн кВт•ч, что на 10,8 % меньше, чем в январе – апреле 2019 года. Выработка ГЭС с января по апрель 2020 года составила 35630,6 млн кВт•ч (на 14,9 % больше, чем за первые четыре месяца 2019 года), выработка СЭС – 88,3 млн кВт•ч, (на 291,7 % больше, чем за первые четыре месяца 2019 года).

Данные за четыре месяца 2020 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

 

Относительно

января – апреля

2019 года,% (без учета 29.02)

Потребление,

млн кВт•ч

 

Относительно

января – апреля

2019 года,% (без учета 29.02)

Забайкальского края

2763,2

1,2 (0,4)

2954,8

1,1 (0,3)

Республики Бурятия

1834,6

-5,6 (-6,5)

2042,3

0,1 (-0,7)

Иркутской области

20736,1

10,4 (9,3)

20124,6

1,8 (0,9)

Красноярского края и Республики Тыва

21047,7

-3,8 (-4,6)

16686,7

1,4 (0,6)

Республики Хакасия

8373,6

4,9 (4,0)

5631,8

-1,0 (-1,9)

Кемеровской области

8015,4

-9,9 (-10,5)

10829,7

-1,6 (-2,4)

Томской области

1443,7

-3,2 (-4,0)

2934,5

-0,2 (-1,0)

Новосибирской области

4741,2

-2,0 (-2,7)

5811,4

-3,7 (-4,4)

Республики Алтай и Алтайского края

2249,5

-12,3 (-12,9)

3659,2

-4,5 (-5,3)

Омской области

2470,2

-0,2 (-0,9)

3700,8

-6,3 (-7,0)

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.

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