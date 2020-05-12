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12 мая 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири (ОЭС Сибири) в апреле 2020 года составило 16550,8 млн кВт•ч, что на 3,6 % меньше аналогичного показателя 2019 года.
В апреле 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 16112,0 млн кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем в апреле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в апреле 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 8495,1 млн кВт•ч, что на 14,6 % больше, чем в апреле 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за четвертый месяц 2020 года составила 7581,1 млн кВт•ч (на 19,1 % меньше, чем в апреле 2019 года), выработка СЭС – 35,8 млн кВт•ч, (на 275,2 % больше, чем в апреле 2019 года).
Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в апреле 2020 года зафиксирован 1 апреля. Его значение составило 24835 МВт, что на 667 МВт (2,6 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.
Снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири в апреле 2020 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года связано с уменьшения потребления генерирующими компаниями и более высокой температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в апреле текущего года составила 8,0 °C, что на 4,9 °C выше ее значения в том же месяце 2019 года. Также на снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири повлиял введенный режим нерабочих дней, установленный на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Данные за апрель 2020 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
апреля
2019 года,%
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
апреля
2019 года,%
|
Забайкальского края
|
590,6
|
-3,3
|
652,9
|
-2,0
|
Республики Бурятия
|
347,1
|
-16,1
|
423,8
|
-5,0
|
Иркутской области
|
4420,1
|
1,6
|
4398,9
|
-1,6
|
Красноярского края и Республики Тыва
|
4826,3
|
-3,4
|
3809,3
|
-2,3
|
Республики Хакасия
|
1979,2
|
11,4
|
1324,9
|
-3,0
|
Кемеровской области
|
1689,5
|
-21,0
|
2513,5
|
-3,6
|
Томской области
|
310,8
|
0,0
|
656,9
|
1,4
|
Новосибирской области
|
968,0
|
-11,9
|
1195,3
|
-9,6
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
463,5
|
-20,0
|
785,2
|
-9,4
|
Омской области
|
517,1
|
-1,9
|
790,0
|
-9,7
С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 74375,8 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше показателя января – апреля 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,2 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за четыре месяца 2020 года составила 73675,2 млн кВт•ч, что на 0,1 % больше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии за январь – апрель 2020 года уменьшилась на 0,7 % по сравнению с показателем прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первых четырех месяцев 2020 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 37956,3 млн кВт•ч, что на 10,8 % меньше, чем в январе – апреле 2019 года. Выработка ГЭС с января по апрель 2020 года составила 35630,6 млн кВт•ч (на 14,9 % больше, чем за первые четыре месяца 2019 года), выработка СЭС – 88,3 млн кВт•ч, (на 291,7 % больше, чем за первые четыре месяца 2019 года).
Данные за четыре месяца 2020 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
января – апреля
2019 года,% (без учета 29.02)
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
января – апреля
2019 года,% (без учета 29.02)
|
Забайкальского края
|
2763,2
|
1,2 (0,4)
|
2954,8
|
1,1 (0,3)
|
Республики Бурятия
|
1834,6
|
-5,6 (-6,5)
|
2042,3
|
0,1 (-0,7)
|
Иркутской области
|
20736,1
|
10,4 (9,3)
|
20124,6
|
1,8 (0,9)
|
Красноярского края и Республики Тыва
|
21047,7
|
-3,8 (-4,6)
|
16686,7
|
1,4 (0,6)
|
Республики Хакасия
|
8373,6
|
4,9 (4,0)
|
5631,8
|
-1,0 (-1,9)
|
Кемеровской области
|
8015,4
|
-9,9 (-10,5)
|
10829,7
|
-1,6 (-2,4)
|
Томской области
|
1443,7
|
-3,2 (-4,0)
|
2934,5
|
-0,2 (-1,0)
|
Новосибирской области
|
4741,2
|
-2,0 (-2,7)
|
5811,4
|
-3,7 (-4,4)
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
2249,5
|
-12,3 (-12,9)
|
3659,2
|
-4,5 (-5,3)
|
Омской области
|
2470,2
|
-0,2 (-0,9)
|
3700,8
|
-6,3 (-7,0)
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.
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