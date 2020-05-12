Тендеры RusCable.Ru Тендеры RusCable.Ru

В апреле на сервисе «ТЕНДЕРЫ» портала RusCable.Ru был отмечен рост пользовательской активности. По сравнению с мартом было размещено на 40% больше заявок на покупку кабеля. Вероятно, сказалась естественная весеняя сезонность, а может быть и специальная акция портала показала эффект. За период бесплатного доступа в марте на сервисе было зарегистрировано свыше 100 новых компаний; поступило более 300 заявок, в большинстве – от новых контрагентов; 80 поставщиков сделали почти 400 предложений, и это только те, кто работает на сервисе. Большинство поставщиков высылают счета напрямую заказчикам, так как имеют доступ к реквизитам.

Мы решили продлить бесплатный доступ к размещаемым заявкам на сервисе «ТЕНДЕРЫ» для всех его пользователей еще на один месяц, до середины июня. Присоединяйтесь к нашей online площадке, где в реальном времени размещаются заявки на покупку кабеля и провода, проводятся открытые торги по каждому заказу.



Сервис имеет объединенную систему данных с нашим каталогом организаций (более 3000 компаний) и системой СКЛАД (более 300 участников): эта привязка помогает ему отображать закупщикам необходимые позиции из реального наличия на складе десятков компаний. Также, он работает при поддержке активной аудитории профессионалов кабельной промышленности, сосредоточенной на портале RusCable.Ru.



Бесплатный доступ поможет продавцам и покупателям кабельной продукции оперативно находить надежных контрагентов и заключать сделки даже в условиях ожидаемого восстановления рынка.



Используя ТЕНДЕРЫ, покупатели КПП больше не делают сотни звонков в поисках нужного кабеля. Они следят за поступающими предложения на свою заявку онлайн с помощью уведомлений, сравнивают условия и цены, быстро выбрают самое комфортное и выгодное предложение. А продавцы КПП, реагируя на поступающие заявки нарабатывают репутацию и используют полезный инструмент продаж, вместе с рассылкой о новых тендерах, с контактами покупателей.

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ КПП С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «ТЕНДЕРЫ» ОТ RUSCABLE.RU:

Зарегистрируйтесь на RusCable.Ru как представитель компании Добавьте компанию в каталог «Организации» Напишите на почту tenders@ruscable.ru или свяжитесь с нашими менеджерами сервиса по телефону +7 495 229 33 36 (Галина Балина) для подключения бесплатного тарифа

Регистрируйтесь, пишите и участвуйте в торгах прямо сегодня. Сейчас, как никогда раньше, необходимо быть активными на кабельном рынке. И портал RusCable.Ru продолжит вам в этом помогать!