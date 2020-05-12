В Кочубеевском районе Ставрополья продолжается строительство крупнейшей в России ветроэлектростанции. Накануне здесь была собрана первая ветроэнергетическая установка, которая является одной из 84 площадок, составляющих будущий ветропарк. При этом длина каждой лопасти установки составляет около 50 метров, а общая высота всего ветрогенератора – более 150 метров. Вторую установку планируется собрать через пару дней.

«Всего до конца весны монтаж ветроэнергетических установок должен завершиться на 10 площадках. А полный ввод объекта запланирован на конец текущего года», – рассказал глава региона Владимир Владимиров в Instagram.

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