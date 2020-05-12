В Вологде модернизируют стадион "Витязь" за 720 млн рублей

Стадион «Витязь» на улице Гагарина в Вологде ждет комплексное обновление, сообщает RosTender.info. На стадионе планируют модернизировать инфраструктуру. Здесь появятся новые зрительские трибуны на 1500 мест, входная группа с контрольно-пропускным пунктом и пункт пропуска транспорта, будет реконструирован общественный туалет.

Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» объявила тендер по выбору подрядчика. Максимальный размер контракта с победителем составит 720 млн рублей, средства поступят из бюджета Вологодской области. Заявки на участие в тендере принимают 18 мая, в этот же день подведут его итоги.

Высота нового двухэтажного здания трибун составит 15,3 метра. Трибуны, разделенные на 4 сектора, будут открытыми, от осадков зрителей защитит алюминиевый навес с тонированными стеклопакетами. Здесь оборудуют помещения для СМИ и спортивных комментаторов, VIP-ложу на 15 мест и 10 мест для маломобильных граждан на колясках на уровне игрового поля. Согласно условиям контракта, обновленный стадион должен быть сдан к 1 октября 2022 года.