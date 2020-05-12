В первый день лета в Соликамске начнут большую стройку

Группа компаний «Краснокамский ЖБК» и Управление капитального строительства городского округа подписали соглашение о строительстве нового корпуса гимназии №2.

Строительство трёхэтажного корпуса гимназии общей площадью 17 039,2 квадратных метров развернется с июня 2020 года на проспекте Ленина в микрорайоне Клестовка. Школа будет готова принять 825 учеников I, II и III ступеней обучения. Основной конструктив здания - каркас из сборного железобетона с наружными трехслойными стеновыми панелями. Все железобетонные изделия будут изготавливаться на производстве «Краснокамского завода ЖБК». Школа будет соответствовать стандартам безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Так, например, в здании будут установлены лифты для перевозки маломобильных групп населения. Каждый класс будет наполнен специализированным оборудованием, библиотека и читальный зал с зонами отдыха, также обутроят три спортивных зала с инвентарем и актовый зал со сценическим оснащением.

Помимо учебного корпуса будет благоустроена и территория вокруг него. На территории гимназии планируется размещение мини-футбольного поля, площадок для баскетбола, гимнастики, для сдачи норм ГТО, подвижных игр и лавочки для отдыха, а также беговые дорожки и озеленение.

Стройка стартует 1 июня, окончание строительства по договору – 1 ноября 2021 года. Сумма контракта по итогам закупочных процедур составила более 646 миллионов рублей.

Фото - Соликамск LIFE