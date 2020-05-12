Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт двух крупных питающих центров города Армавира – подстанций 110 кВ «Восток» и «Армавирская ТЭЦ». Энергообъекты снабжают электроэнергией свыше 100 тысяч жителей, промышленные предприятия и социальные объекты, в том числе больницы, станции скорой помощи, школы, детские сады, объекты городской инфраструктуры.

Энергетики отремонтируют свыше 100 единиц высоковольтного оборудования, включая силовые трансформаторы, выключатели, разъединители. На подстанции «Восток» заменят восемь устаревших масляных выключателей на современные вакуумные, а также установят новые микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Объем вложенных средств в ремонт энергообъектов составит свыше семи миллионов рублей.

– Капитальный ремонт подстанций – в числе приоритетных задач при подготовке энергорайона к зиме. Все работы ведутся без отключения потребителей. Своевременный ремонт оборудования и применение современных технологий позволит значительно повысить надежность работы питающих центров и обеспечить стабильное функционирование электросетевого комплекса в периоды максимальных нагрузок, – отмечает директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

Подстанция «Восток» снабжает электроэнергией социальные учреждения и объекты жизнеобеспечения, среди которых школы, детсады, котельные, объекты водоснабжения и свыше 15 тысяч потребителей в Армавире, п.Маяк, п.Южный, а также п.Глубокий и х.Измайлов Новокубанского района.

Подстанция «Армавирская ТЭЦ» является крупным узловым транзитным центром: она обеспечивает транзит электроэнергии от подстанции «Армавир» и осуществляет подачу электроэнергии на городские подстанции. Энергообъект является источником электроснабжения для 90 тысяч армавирцев, ряда промышленных предприятий и социально значимых объектов.

Всего в этом году энергетики Армавирских электрических сетей проведут ремонт десяти крупных питающих центров, 146 трансформаторных подстанций и 870 км линий электропередачи на востоке края.