Специалисты Култаевского района электрических сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» по просьбе администрации Усть-Качкинского сельского поселения оперативно оказали помощь жителям СНТ «Усть-Качкинское».

Этот дачный поселок находится на берегу Камы вблизи деревни Гамы. В результате подъема уровня воды в реке территория садоводческого товарищества оказалась отрезанной от дороги и частично затопленной. Имевшие внедорожную технику люди смогли покинуть зону подтопления. Но в сложной ситуации оказались порядка 25 человек, среди которых были пенсионеры, беременная женщина, малолетние дети.

Прибывшая на место оперативно-выездная бригада Усть-Качкинского участка Култаевского района электрических сетей произвела отключения двух трансформаторных подстанций, находящихся в зоне подтопления. Затем электромонтеры ОВБ Алексей Ширинкин и Сергей Лукиных приступили к эвакуации местных жителей.

Ввиду ограниченности количества пассажирских мест в бригадной автомашине повышенной проходимости ГАЗ 3308 «Садко» энергетикам в течение дня пришлось выполнить несколько рейсов, чтобы вывезти оставшееся население СНТ «Усть-Качкинское» в безопасное место.

Ситуацию осложняло наличие у затопленной дороги глубоких кюветов, превратившихся в опасные омуты. Но профессионализм энергетиков позволил успешно завершить спасательную операцию.