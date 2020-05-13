COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 15 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Происшествия

Энергетики филиала "Россети Урал" выручили из беды жителей дачного поселка в Пермском районе, оказавшихся в зоне подтопления

Специалисты Култаевского района электрических сетей производственного отделения  «Центральные электрические сети» филиала «Россети Урал» -  «Пермэнерго»  по просьбе администрации Усть-Качкинского  сельского поселения оперативно оказали помощь жителям СНТ «Усть-Качкинское».

Этот дачный поселок находится на берегу Камы вблизи деревни Гамы. В результате подъема уровня воды в реке территория садоводческого товарищества  оказалась отрезанной от дороги и частично затопленной. Имевшие внедорожную технику люди смогли покинуть зону подтопления.  Но в сложной ситуации оказались порядка 25 человек, среди которых были пенсионеры, беременная женщина, малолетние дети. 

Прибывшая на место оперативно-выездная бригада Усть-Качкинского  участка Култаевского района электрических сетей произвела отключения двух трансформаторных подстанций, находящихся в зоне подтопления. Затем электромонтеры ОВБ Алексей Ширинкин и Сергей Лукиных  приступили к эвакуации местных жителей. 

Ввиду ограниченности количества пассажирских мест в бригадной автомашине повышенной проходимости ГАЗ 3308 «Садко» энергетикам в течение дня пришлось выполнить несколько рейсов, чтобы вывезти оставшееся население СНТ «Усть-Качкинское» в безопасное место. 

Ситуацию осложняло наличие у затопленной дороги глубоких кюветов, превратившихся в опасные омуты. Но профессионализм энергетиков позволил   успешно завершить спасательную операцию.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Урал

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб из-за опрокидывания лодки на реке в Коми
В Первоуральске из-за хищения кабелей в жилом доме произошел пожар. Погибла пенсионерка
Природный пожар в районе села Угдан локализован, угрозы населённым пунктам нет
Мобильная связь в Крыму работает с перебоями из-за повреждений на линии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно