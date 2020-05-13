«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» совместно с муниципалитетами проводят активную работу по модернизации систем уличного освещения в населенных пунктах регионов своей деятельности. С начала текущего года энергетики заменили и установили более 3,5 тысяч уличных светильников более чем в 200 населенных пунктах 20 субъектов РФ.

Всего в течение 2020 года согласно предварительным планам энергетики заменят и установят свыше 45 000 новых уличных светильников. Этой работой будут охвачены порядка 300 населенных пунктов регионов Центральной России и Приволжья.

В 2019 году энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили качественное уличное освещение для жителей более 200 населенных пунктов. В рамках проведенных работ было заменено и установлено свыше 20 тысяч современных уличных фонарей, устаревшие лампы накаливания и ртутные лампы заменялись на современные, светодиодные. На ранее неосвещенных улицах строились новые кабельные линии с применением самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности. Кроме того, в рамках модернизации происходило внедрение систем учета электроэнергии и управления уличным освещением, позволяющих не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера.

«Реализуемые нами мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения, прежде всего, направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей 20 регионов страны. Кроме того, за счет применения современных энергоэффективных технологий и решений они позволят сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Так, в Ивановской области энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» заменили 4 618 уличных светильников с натриевыми и ртутными лампами на светодиодные в г. Кинешма. Также порядка 100 штук светильников смонтировано заново. Новые светодиодные светильники отличаются долговечностью работы и экономичностью. Их установка позволит сэкономить городу более миллиона киловатт-часов в год. Это значит, что на освещение города будет тратиться почти в три раза меньше средств, а жители непременно оценят улучшение качества уличного освещения. Новое освещение интегрировано в систему «умный город». Для этого установлен 71 шкаф управления наружным освещением и запущен специальный программно-аппаратный комплекс. Автоматизированная система наружного освещения позволяет гибко управлять режимами освещения, а также обеспечивать полную управляемость сетей: дистанционный контроль, анализ и планирование потребления электроэнергии.