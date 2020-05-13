COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 15 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

На капремонт улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске потратят почти полмиллиарда рублей

На капремонт улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске потратят почти полмиллиарда рублей

13 мая 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
209

В Южно-Сахалинске вскоре начнется первый этап капитального ремонта улицы Комсомольской на отрезке от проспекта Победы до улицы Пуркаева, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 491,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 20 мая, в тот же день подведут его итоги.

Согласно материалам тендера, в рамках первого этапа капремонта планируют обновить дорожное покрытие участка и провести капитальный ремонт моста через Пригородный ручей, включая его опоры. Также здесь установят фонари и камеры автоматической фото- и видеофиксации. Как ожидается, участок улицы сдадут к сентябрю 2021 года.

Фото: Sakhalin.info

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Казани построят комплекс зданий для минздрава Татарстана за 350 млн рублей
В этом году капитально отремонтируют участки четырех улиц в Оренбурге
На юге Москвы построят жилой комплекс на 1208 квартир
Инвестиции в 4 проекта, реализуемые на ТОР
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно