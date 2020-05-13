В Южно-Сахалинске вскоре начнется первый этап капитального ремонта улицы Комсомольской на отрезке от проспекта Победы до улицы Пуркаева, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 491,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 20 мая, в тот же день подведут его итоги.

Согласно материалам тендера, в рамках первого этапа капремонта планируют обновить дорожное покрытие участка и провести капитальный ремонт моста через Пригородный ручей, включая его опоры. Также здесь установят фонари и камеры автоматической фото- и видеофиксации. Как ожидается, участок улицы сдадут к сентябрю 2021 года.

Фото: Sakhalin.info