На юге Москвы построят жилой комплекс на 1208 квартир

На юге Москвы в районе Нагорный построят жилой комплекс с ФОКом. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, уточнив, что проект предусматривает частичную реорганизацию производственной зоны №33 «Верхние Котлы».

По информации пресс-службы, жилой комплекс переменной этажности (5-6-26-27 этажей) из шести корпусов общей площадью 118 тыс. кв. метров возведут по адресу: Электролитный проезд, вл. 7А. Всего в комплексе запроектировано 1208 квартир. На первых этажах новостроек разместятся предприятия сферы услуг и быта. Под корпусами предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

По словам главы ведомства Олега Антосенко, разрешение на строительство действует до апреля 2024 года. Застройщиком комплекса выступает «Специализированный застройщик Нагорный».