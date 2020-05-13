В текущем году в Оренбурге капитальный ремонт выполнят на четырех улицах. На двух объектах в настоящее время выполняют земляные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в среду, 13 мая.

Капитально отремонтируют улицы Туркестанская на участке от улицы Ленинградской до улицы Маршала Г.К. Жукова, Аксакова от улицы Маршала Г.К. Жукова до улицы Харьковской, Правды от улицы 9 Января до улицы 8 Марта и Комсомольская от улицы Пушкинской до улицы Постникова. На последних двух участках сейчас ведутся земляные работы.

Всего в 2020 году в рамках капитального ремонта и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Оренбурге запланированы работы на 70 участках улично-дорожной сети. Напомним, ремонт на объектах стартовал в начале апреля, по БКАД намерены привести в порядок 20 объектов. В данный момент подрядчики выполнили порядка 10 % работ. В частности, специалисты сняли старое асфальтовое покрытие, демонтировали бордюры. В планах до конца мая на двух улицах полностью завершить ремонт. Общее финансирования работ составляет 2,7 млрд рублей, протяженность участков - более 60 км. Завершат дорожные работы в городе в период с 1 сентября по 1 ноября в зависимости от погодных условий.

Кроме того, во второй половине мая в активную фазу войдет ремонт путепроводов и мостов. В перечень таких объектов включили сооружения на улицах Конституции, Терешковой, Донгузской, через реку Урал и на улице Юркина.

Ранее сообщалось, что на территории Оренбургской области в этом году по нацпроекту обновят 41 объект. Также в текущем году в регионе завершат ремонт и реконструкцию на пяти мостовых сооружениях.