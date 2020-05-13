COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 15 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

Энергетики "Россети Московский регион" обеспечили электроснабжение котельной в г.о. Кашира

Энергетики Россети Московский регион обеспечили электроснабжение котельной в г.о. Кашира

13 мая 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
203

МОЭСК, Россети Московский регион

Энергетики «Россети Московский регион» выполнили технологическое присоединение котельной в деревне Горки г.о. Кашира. На первом этапе для электроснабжения комплекса котельной выделено 500 кВт мощности.

Для этого установлена быстромонтируемая трансформаторная подстанция с трансформатором 630 кВА, подведены необходимые электрокоммуникации, опирающиеся на ПС 110 кВ "Стрелецкая".

В перспективе предоставленная компанией «Россети Московский регион» мощность социально значимому объекту (СЗО) составит 1250 кВт. Для надежности и качества электроснабжения СЗО энергетиками разработана система резервирования.

Работа котельной в деревне Горки планируется в автоматическом режиме, с временным присутствием обслуживающего персонала и выводом сигналов о ее работе на диспетчерский пункт. Она обеспечит теплоснабжением и горячим водоснабжением более 20 тысяч человек, проживающих в микрорайоне Кашира-2.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "МОЭСК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Славянского филиала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно