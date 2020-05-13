Энергетики «Россети Московский регион» выполнили технологическое присоединение котельной в деревне Горки г.о. Кашира. На первом этапе для электроснабжения комплекса котельной выделено 500 кВт мощности.

Для этого установлена быстромонтируемая трансформаторная подстанция с трансформатором 630 кВА, подведены необходимые электрокоммуникации, опирающиеся на ПС 110 кВ "Стрелецкая".

В перспективе предоставленная компанией «Россети Московский регион» мощность социально значимому объекту (СЗО) составит 1250 кВт. Для надежности и качества электроснабжения СЗО энергетиками разработана система резервирования.

Работа котельной в деревне Горки планируется в автоматическом режиме, с временным присутствием обслуживающего персонала и выводом сигналов о ее работе на диспетчерский пункт. Она обеспечит теплоснабжением и горячим водоснабжением более 20 тысяч человек, проживающих в микрорайоне Кашира-2.