Энергетики Славянских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в рамках ремонтной кампании 2020 года продолжают готовить энергообъекты высоковольтной и распределительной сети к работе в сезон пиковых нагрузок. В течение текущего года специалисты филиала планируют выполнить ремонт более 200 трансформаторных подстанций, 630 км линий электропередачи, расчистить 138 га трасс ЛЭП.

Ремонтные мероприятия будут проведены на объектах распределительной сети в трех подведомственных районах Славянских электрических сетей – Славянском, Темрюкском и Красноармейском районах Краснодарского края.

Ремонтные работы запланированы на подстанциях класса напряжения 110 кВ и на объектах распределительной сети – линиях и трансформаторных подстанциях класса напряжения 6/10-0,4 кВ.

«Действующие ограничения на территории края заставили энергетиков скорректировать намеченные планы ремпрограммы. Там, где это возможно, специалисты продолжают выполнение работ, в том числе на тех объектах, где не требуется ввод ограничения энергоснабжения потребителей. Работы ведутся в соответствии с требованиями производства и санитарно-эпидемиологической безопасности», – отметил директор филиала компании «Россети Кубань» Славянские электрические сети Денис Осьмов.

Напомним, мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту энергообъектов выполняются в течение всего года и являются обязательным условием грамотной эксплуатации электроустановок для надежного энергоснабжения жителей региона, объектов социальной и экономической сферы.

Славянский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электрической энергией потребителей на территории площадью около 6054 кв. км. В зону обслуживания сетей входят Красноармейский, Славянский, Темрюкский районы Краснодарского края. Общая протяженность линий электропередачи – более 8,1 тыс км. На балансе предприятия находятся 75 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и одна подстанция классом напряжения 220 кВ, крупнейшие из которых – «Темрюк», «Вышестеблиевская», «Красноармейский», «Ханьков», «Забойский», «Порт». В числе крупнейших потребителей Славянских электросетей – объекты управления мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю, «Славянский кирпич», «Газпом бурение», объекты «РЖД», «Кубаньводкомплекса», «Кубаньмеливодхоза», «Таманьнефтегаза», «Темрюкский осетровый рыбоводный завод», «Полтавский комбинат хлебопродуктов», десятки объектов агропромышленного комплекса и санаторно-курортной сферы.