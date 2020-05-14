Банк ДОМ.РФ профинансирует на 1,35 млрд рублей строительство жилого комплекса «Нерчинская 10» во Владивостоке. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта СЗ «Эмеральд».

По информации пресс-службы, 29-этажная новостройка рассчитана на 240 квартир. Комплекс построят на возвышенности, поэтому у будущих жильцов будет панорамный вид на город. В пешей доступности от объекта находится смотровая площадка и Покровский зеленый парк.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Приморском крае свыше 50% новостроек возводится с использованием эскроу-счетов (422 тыс. кв. метра). Всего в регионе строится 836 тыс. «квадратов» жилья.

Ранее «СГ» сообщала, что среди российских регионов лидируют по количеству новостроек, возводимых с использованием счетов эскроу, Челябинская область (66% таких проектов), Ставропольский край (49%,) и Пермский край (47%).