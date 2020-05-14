Являясь лидером рынка кабельных компаундов, Миксер С.п.А. предлагает прорывные решения для своих клиентов. Действительно, ЭКОПРЕН® , торговая марка компании Миксер, представляет собой постоянно улучшаемые компаунды, разработанные для соответствия самым высоким требованиям эксплуатации. Портфель ЭКОПРЕН® включает в себя резиновые смеси для изоляции и оболочки, рецептуры созданы для сшивки или на обычных линиях непрерывной вулканизации, или при электронно-лучевым облучении. Термопластичные марки заполнения дополняют наши продукты для кабелей, в особенности там, где требуются максимальные пожаробезопасные характеристики, в частности соответствующие стандарту CPR.

Имея высокий рост числа электронно-лучевых ускорителей по всему миру, в особенности в России, Индии и Китае, Миксер С.п.А. разработал серии компаундов для этой технологии сшивки. Эти компаунды позволяют достигать высоких скоростей экструзии и надежной сшивки с использованием электронно-лучевого облучения.

Компаунды для изоляции низкого напряжения доступны для следующих типов кабелей: общепромышленные, автомобильные, для солнечной энергетики, железнодорожные и для подвижного состава, в то время как компаунды для оболочки – для общепромышленных целей, железнодорожные и для подвижного состава. Более того, имея собственные ноу-хау в разработке компаундов для электронно – лучевой сшивки, Миксер С.п.А. предлагает различные решения по конкретной спецификации от клиента.

Благодаря тому, что производство резиновых смесей Миксер С.п.А. сфокусировано только на кабельном направлении, мы предлагаем продукты высочайшего качества, гарантирующие эффективность переработки у клиентов, при высоком сервисе технической поддержки, доступному по всему миру, и при постоянной технической поддержке , в том числе и непосредственно на кабельном заводе.

Ниже вы можете найти некоторые из компаундов для электронно – лучевой сшивки ЭКОПРЕН® с описанием их основных особенностей.

Полный портфель продуктов ЭКОПРЕН® для электронно – лучевой сшивки будет представлен в Дюссельдорфе на следующей выставке WIRE, павильон 12, стенд E74, где команда Миксер С.п.А. будет рада предложить вам наилучшее решение для вашего бизнеса.