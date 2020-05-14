Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на капитальный ремонт автомобильной дороги А-147 «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия». По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Федеральная автодорога А-147 «Джубга – Сочи» (бывшая М-27) общей протяженностью 217 км проходит по территории Краснодарского края. После границы с Республикой Абхазия трасса продолжается в направлении Сухуми, Тбилиси и Баку как часть европейского коридора Е97.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт автодороги «Джубга – Сочи» на участке км 168+432,98 - км 168+562,98, который расположен в Лазаревском районе города Сочи. Протяженность участка ремонта составит 130 м. Здесь проведут частичную замену дорожной одежды, укрепление обочины, устройство противооползневых сооружений (подпорных стен) и монолитного железобетонного лотка для отвода поверхностных и дренажных вод.

Кроме того, на участке переустроят линию искусственного электроосвещения и установят опоры освещения на проектируемые подпорные стены. Работы будут выполнять поочередно на одной половине проезжей части при сохранении движения по второй.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – ООО «ГеоСлайд».

Фото: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)