На ЗАО "ЗЭТО" заботятся о здоровье работников

Организация периодических медицинских осмотров сотрудников, проведение диспансеризации, экстренная медицинская помощь, возможность обратиться к специалистам в случае недомогания и получить необходимое лечение, причем без отрыва от производства, — все это является составляющей эффективной работы предприятия.

Ведь только здоровый человек с большей вероятностью будет выполнять свою работу качественно. На ЗАО «ЗЭТО» охране здоровья сотрудников предприятия уделяется большое внимание, а непосредственно всем этим занимается коллектив медико-санитарной части.



Возглавляет это подразделение фельдшер высшей категории Валентина Малышева.



В распоряжении специалистов, а в штате медсанчасти работает три фельдшера и медсестра по физиотерапии. Для выполнения этих задач имеется вся необходимая медицинская аппаратура, лекарственные препараты, просторные, светлые, хорошо отремонтированные кабинеты.



«Оказание первой и неотложной медицинской помощи в случае возникновения экстренных ситуаций, производственных травм, проведение первой доврачебной помощи, в том числе реанимационных мероприятий до прибытия скорой медицинской помощи. Все это является нашей обязанностью. Коллектив на заводе у нас многочисленный, люди работают разных возрастов, соответственно и состояние здоровья у всех разное. Поэтому нам приходится оказывать первую помощь и при инфарктах, и гипертонических кризах, судорожных синдромах и других заболеваниях. А ведь от того, как скоро будет оказана человеку в критической ситуации квалифицированная первая помощь, во многом зависят его шансы на полное выздоровление», — рассказала Валентина Александровна.



К счастью, такие экстренные ситуации случаются не так часто, но работы у сотрудников медсанчасти достаточно всегда.



«Ежедневно мы ведем амбулаторный прием, на который приходят люди с обострением каких-то хронических заболеваний, ОРВИ.

В нашей компетенции назначать и выполнять лечение по ряду заболеваний, а если требуется лечение у специалиста и освобождение от работы, выписываем направление в лечебные учреждения города», — отметила начальник медсанчасти.



Кроме того, в обязанность медиков входит предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей. А ситуация с коронавирусом прибавила еще забот. Буквально с первых дней были разработаны все необходимые мероприятия, направленные на профилактику этого заболевания. Везде была размещена необходимая информация, приобретен кожный антисептик для обработки рук, и специальные дозаторы с этой жидкостью установили на проходных, в цехах и во всех помещениях завода, разместили аппараты для обеззараживания воздуха.



На проходной бесконтактным термометром измеряется температура, во второй половине дня сотрудники медсанчасти выходят в цеха и офисы, и при выявлении сотрудников с повышенной температурой их сразу же направляют в медсанчасть, а если возникает необходимость, отправляют домой и вызывают участкового терапевта.



В ходе таких рейдов осуществляется также проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима: ношение масок, проведение влажной уборки, проветривание помещений. Особое внимание уделяется тем работникам, которые выезжают в командировки за пределы региона и попадают, так сказать, в зону риска. Им медики напоминают о соблюдении всех мер безопасности, чтобы максимально защититься от инфекции.

Болезнь легче предупредить, чем лечить

Эта простая истина проверена вековым опытом и касается не только инфекционных заболеваний. Поэтому большое внимание на ЗАО «ЗЭТО» уделяется профилактической работе. Ежегодно все работники предприятия проходят флюорографическое обследование, с лечебными учреждениями города заключены договоры на регулярные медицинские осмотры, организуются также медосмотры тех сотрудников завода, кто связан с вредными и опасными условиями труда, регулярно проводится диспансеризация.



Все осмотры осуществляются специалистами городских лечебных учреждений на базе медсанчасти. Каждую осень все желающие могут сделать прививку от гриппа, вакцинацию проводят заводские медики, а для тех, кому необходимо сделать прививки от дифтерита или столбняка, организуется приезд специалистов из медучреждений.



В медсанчасти можно также сделать электрокардиограмму. Кроме того, все медики ведут санитарно-просветительскую работу, выпускают санитарные бюллетени.

Лечение без отрыва от производства

Конечно, отит, бронхит, ангина и прочие сопутствующие гриппу и ОРВИ заболевания, а также обострение болезней опорно-двигательного аппарата хотя и не представляют опасности для жизни, но тем не менее доставляют массу неудобств и неприятностей.



Для того чтобы пройти курс лечения, сотрудникам ЗАО «ЗЭТО» не нужно отправляться в городскую поликлинику, тратить время и нервы на сидение в очередях в физиокабинет. Такой кабинет, где можно получить все необходимые процедуры, оборудован на заводе. В нем имеется оборудование для проведения десяти физиотерапевтических процедур: кварц, КУФ, соллюкс, электрофорез, УВЧ, амплипульс, лазер, ультразвук. В этом году были приобретены два аппарата для магнитотерапии, которые используются именно для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеохондроза, заболеваниях суставов и т. д. И эти аппараты очень востребованы.



Медицинская сестра 1-й категории по физиотерапии Наталья Макосеева не только грамотный специалист, но и, как отзываются о ней пациенты, внимательный и чуткий человек. Для каждого индивидуально подбирает курс процедур.



Впрочем, такое отношение к своим пациентам у каждого, кто здесь работает, — это грамотные специалисты с большим опытом работы. Заведующая медсанчастью, фельдшер высшей категории Валентина Малышева работает на заводе уже 40 лет, такой же солидный стаж и у фельдшера 1-й категории Галины Шлеминой, много лет трудится фельдшер высшей категории Валентина Шурупова.



Дежурные фельдшеры находятся на переднем крае охраны здоровья заводчан. Именно они бегут по вызову в цеха, встречают на приеме пациентов.



«Завод — это наш дом, наша семья, здоровье которой мы обязаны охранять, – считает руководитель этого небольшого, но профессионального и дружного коллектива Валентина Малышева — Тем более что руководство завода всегда уделяет большое внимание нашей работе и выполняет все наши просьбы и пожелания по приобретению необходимого оборудования, лекарственных препаратов и ремонту помещений».